Pourquoi comparons-nous encore Messi à Ronaldo et pourquoi nous devons arrêter cela !

Oh, la question du siècle, personne, de toute sa vie n’a réussi à l’éviter ; « hey Salma, T’es plutôt Messi ou C.Ronaldo ? » Hum, Voyons :

– l’un est un portugais Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, le fier propriétaire de 5 Ballons d’or en en 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, Auteur de plus de 625 buts en carrière, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, du Real Madrid, du derby madrilène et de la sélection portugaise, dont il est le capitaine depuis 2007. Premier joueur à avoir remporté le Soulier d’or européen à quatre reprises, il est également le co-meilleur buteur de l’histoire du championnat d’Europe des nations avec Michel Platini et le co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde des clubs à égalité avec Suárez, Messi et Delgado.

L’autre, en outre, est un argentin Considéré AUSSI comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Notamment le propriétaire de 5 ballons d’or, Avec Cristiano Ronaldo, ils sont les seuls footballeurs à l’avoir remporté à cinq reprises. Auteur de plus de 600 buts et 250 passes décisives en carrière, le meilleur buteur de l’histoire du championnat d’Espagne, du FC Barcelone et de l’équipe d’Argentine. Il détient depuis 2012 le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison toutes compétitions confondues et le record de buts sur une saison dans un championnat européen. Il est 4 fois vainqueur du Soulier d’or européen. Il est enfin le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions…

Leo #Messi – 525 ⚽️

Gerd Müller – 525 ⚽️ 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/M7LhjID4v7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 décembre 2017

C’est vraiment Pas facile de commenter cela, Cristiano Ronaldo est un phénomène athlétique monté sur ressorts, qui a énormément travaillé sa détente, son démarrage, son tir. Messi est un maestro du foot, il sait tout faire avec un ballon, il crée, joue collectif, individuel, marque et donne des buts tout faits. On aura assisté pendant 10 ans à la domination de deux extra-terrestres du football, dans deux styles totalement DIFFERENTS !

Les deux vont surement laisser une empreinte indélébile dans l’histoire du football ! Dire que les fans de football ont l’embarras du choix est un euphémisme. Le fameux débat de savoir qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est un débat plus que stérile ! Nos deux extraterrestre sont trop souvent et trop vite réduits à une opposition de style, de statistiques et de palmarès. Alors que l’essentiel est ailleurs !

Chaque aspect du football est compétitif, mais cette compétition devrait prendre fin. Les deux joueurs continuent de se surpasser et c’est un immense plaisir de les regarder. Alors, profitons du niveau exceptionnel du football et des records battus. La beauté du football est que rien n’est écrit, restons-en là !