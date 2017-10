Comment la crise touche la Roja

La crise espagnole creusée par le référendum sur l’indépendance de la Catalogne a considérablement affecté la sélection et l’un de ses cadres, Gerard Piqué

Gerard Piqué est un joueur clivant, et personne n’a attendu la crise espagnole pour le savoir. Mais il faudrait être fou pour le réduire au rang « d’indépendantiste », comme certains n’ont pas hésité à le qualifier, ici ou là, alors qu’il n’a cessé de marteler une position autrement moins extrême, affirmant simplement « être favorable à un référendum, à la liberté d’expression d’une population ». Voilà pour le fond, et pour un rappel nécessaire, à certains observateurs français comme à d’autres supporters espagnols, venus réclamer, lundi, à Las Rozas, où est rassemblée la Roja, son départ de la sélection espagnole.

« Tu es à vomir »

Au milieu des cris et des huées d’une partie des 1500 « aficionados » présents à la séance d’entraînement, des pancartes d’une violence inouïe ont été brandies, au point d’être finalement retirées de force par la Guardia Civil, force de police du pays. « Piqué, je ne veux pas que tu quittes la sélection, je veux que tu en sois expulsé, tu es à vomir », pouvait-on lire sur l’une d’entre elles, selon le journal catalan Mundo Deportivo. Le défenseur du FC Barcelone ne s’est pas exprimé publiquement, suite à cet affront, mais il a répliqué sur son instrument de communication favori, le réseau social Twitter, dénonçant une nouvelle fois, vidéo à l’appui, les méthodes de la police nationale, jugées démesurées et violentes par de très nombreux citoyens et même par l’ONU.

Deux matchs sous très haute tension

« Insulter Piqué ne reflète aucunement une opinion, c’est lamentable, a confié à la Cadena Ser Julen Lopetegui, sélectionneur de la Roja, également sifflé lors de cette séance pour avoir convoqué le Barcelonais. Il a toujours évolué à un très bon niveau avec la Roja, et avec beaucoup plus d’engagement que l’on ne le croit. Il est avec nous parce qu’il est un excellent joueur ». Et alors que plusieurs médias espagnols évoquent la période « la plus tendue de l’histoire de la sélection », la Roja s’apprête à défier l’Albanie, ce vendredi, et Israël, lundi, pour conserver la tête du groupe G devant l’Italie, et ainsi valider son ticket pour la Coupe du Monde 2018. Ce qui constituerait, au vu du contexte, un petit exploit, alors qu’il y a quelques semaines, il s’agissait plutôt d’une évidence.