Coman a repris le chemin de l’entraînement

Selon certaines indiscrétions, les discussions entre N’Golo Kanté et Chelsea avancent bien au point que la nouvelle proposition des Blues fera du milieu le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Kanté blindé jusqu’en 2026 ?

Depuis son départ à Leicester en 2015, N’Golo Kanté a connu une ascension fulgurante qui l’a vu devenir double champion d’Angleterre avec les Foxes puis avec Chelsea, finaliste de l’Euro 2016 et tout récemment champion du monde.Homme à tout bien faire chez les Blues, le Parisien de naissance suscite forcément les désirs des cadors européens et parmi eux le PSG. Le club de la Capitale s’est heurté par deux fois à un refus de l’ancien Caennais et devra tirer une croix sur lui.Les discussions entre Chelsea et Kanté ont débuté depuis quelques semaines et elles se rapprochent chaque jour un peu plus d’un accord. L’Evening Standard croit savoir que les dirigeants londoniens ont fait une offre qui risque d’être dur à refuser.L’Information a été confirmée par Goal.com qui avance que N’Golo Kanté va tout simplement devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de Chelsea en touchant 350 000 euros par semaine, soit plus de 15 millions d’euros par an ! Une manière de repousser les potentiels clubs intéressés et de sécuriser un pion essentiel de Maurizio Sarri (16 matchs cette saison).