« Coach Vahid » a relancé les revanchards

Débarqué sur le banc de Nantes fin septembre, Vahid Halilhodzic a relancé des joueurs « placardisé » avec Cardoso. A l’image d’Emiliano Sala et Andrei Girotto, l’esprit de revanche permet à Nantes de surfer sur une bonne dynamique avant le derby contre Rennes (17h00).

Une relation attaquant-attaquant

Girotto de banni à indiscutable

Débarqué sur le banc de Nantes à la fin septembre, Vahid Halilhodzic avait rapidement pris conscience du travail qui l’attendait lors de la claque reçue contre Bordeaux (3-0) chez des Canaris englués dans le bas du classement. Un revers qui a eu le mérite de permettre au Bosnien de poser sa patte et de faire des choix pour rompre avec la courte ère Miguel Cardoso. Un mois après la désillusion bordelaise, Nantes est 10eme et reste sur quatre victoires de suite toutes compétitions confondues avant de s’attaquer au derby contre Rennes dimanche (17h00). Cette transformation porte la marque de « Coach Vahid », mais aussi de joueurs revanchards à l’image d’Emiliano Sala ou Andrei Girotto.Sous la houlette de Cardoso, l’attaquant argentin n’a pas été mis de côté malgré des envies de départ. Mais il n’a pas été un titulaire à part entière dans l’esprit du Portugais. Malgré ses 3 buts lors des 4 premières journées, Sala n’a pas vu la confiance que peut lui donner Halilhodzic depuis son arrivée sur le banc nantais.dont il a loué les qualités en conférence de presse. « Il est venu avec ses idées, sa rigueur, son tempérament. Il a été attaquant, il peut m’aider, me donner des conseils, des petites astuces pour continuer à progresser. Il a marqué beaucoup de buts. Je l’écoute attentivement. »Résultat des courses ? 6 buts inscrits en 4 matchs et le statut de meilleur buteur argentin en Europe devant Lionel Messi ou Sergio Agüero.« Meilleur buteur argentin en Europe ? Forcément, ça me fait plaisir, concède le buteur nantais. Je continue à travailler pour rester le plus haut possible. » Si Halilhodzic ne veut pas s’enflammer, les supporters espèrent quant à eux que la série va se poursuivre histoire de vaincre le signe indien contre l’ennemi rennais, invaincu dans le derby depuis 2013.Miguel Cardoso était arrivé à la Jonelière avec une tactique résolument offensive et faite de possession. L’idée avait plu sur le papier, mais n’a pas donné satisfaction sur le terrain, la faute à un manque d’équilibre. Avec Halilhodzic, le jeu est plus direct et plus rapide afin de déstabiliser le bloc adverse. Mais le Bosnien reste pragmatique et n’oublie pas l’animation défensive et a trouvé en Andrei Girotto son porte-bonheur.« Il ne jouait pas, il était donc à côté mentalement et physiquement, a expliqué l’ancien coach du PSG. Pendant les deux semaines de trêve internationale, on a beaucoup travaillé. J’ai vu des choses intéressantes, que je n’avais pas vues sur vidéo, chez ce joueur. Je lui ai donné l’occasion et il l’a saisi. »Placardisé à la fin du règne de Claudio Ranieri puis sous Cardoso (0 minute), le Brésilien revit depuis. « Ce ne fut pas facile d’être en dehors du groupe, reconnaît le milieu. L’ancien coach était content de mes entraînements mais je ne jouais pas. » Tous deux imprégnés par la culture japonaise puisque Girotto est passé par le Kyoto Sanga (2016), ils étaient forcément faits pour s’entendre. « Il a changé les mentalités, confie le milieu à Ouest-France.» Une réflexion qui colle parfaitement au natif de Bento Gonçalves, comme un poisson dans l’eau. Son but dans la démonstration guingampaise la semaine dernière (5-0) en est la preuve.