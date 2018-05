Le Club Sportif Sfaxien négocie avec Roger Lemerre

Le Français Roger Lemerre, 76 ans pourrait devenir l’entraineur du Club Sportif Sfaxien pour la prochaine saison, en remplacement de Ghazi Gherairi, partant après la dernière rencontre de Ligue 1, le 10 mai à Sfax contre le Club Africain.

L’ancien sélectionneur national (2002-2008), champion d’Afrique 2004 avec les Aigles de Carthage a donné son accord de principe. Il va avoir un contact ce vendredi avec le président noir et blanc, M.Moncef Khemakhem.

L’ancien coach de l’Etoile Sportive du Sahel (2013-2014) a toutefois exprimé sa crainte pour la dernière agression commise par les supporters du club contre les joueurs.

Si un accord n’est pas rejoint avec Lemerre, qui connait le football tunisien comme sa petite poche, le candidat le plus sérieux au poste serait l’Espagnol Benito Floro, 65 ans, vainqueur de la coupe et de la supercoupe d’Espagne 1993 avec le Real Madrid, et de la coupe Intertoto 2004 avec Villarreal.

Outre l’Espagne, Floro a entrainé au Mexique, au Japon et au Maroc (Wydad Casa). Il a été également sélectionneur du Canada « A » et olympique.

Trois autres noms également figurent sur le calepin des dirigeants du CSS:

-Le Serbe Slavo Muslin, 64 ans qui s’est séparé en octobre 2017 de la sélection de son pays après l’avoir qualifiée en coupe du monde. Il a entrainé plusieurs clubs serbes, belges, russes, bulgares et marocain (Wydad Casa en 1998-99).

-Le Belge José Riga, 60 ans, qui a travaillé en Belgique, Angleterre et France (FC Metz, en 2015 lors du passage de Fakhreddine Ben Youssef et Ferjani Sassi par le club lorrain).

-L’Espagnol José « Pepe » Murcia, 53 ans, ancien coach de l’Atletoco Madrid en 2006, et qui vient de quitter le modeste club finlandais de Legirus.