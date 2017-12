Claude Leroy, ancien coach des lions : « Je crois aux chances de qualifications du Sénégal… »

L’ex sélectionneur des lions de la Téranga, Claude Le Roy s’exprimé, dans les colonnes du journal Stades, sur le jeu du Sénégal, ses chances à la prochaine coupe du monde mais sur aussi les joueurs sénégalais.

Sur le groupe du Sénégal à la coupe du monde 2018, le sorcier blanc, Claude Le Roy, pense « c’est un groupe intéressant ». Il ajoute avec d’optimiste que « des cinq sélections africaines, le Sénégal est tombé peut-être dans le groupe le abordable et il peut passer le cap du premier tour. » Mais Leroy prévient « Ce sera compliqué. Disons que la Colombie et la Pologne, me semblent légèrement supérieures au Japon. Mais il faudra se méfier de cette dernière équipe. »

Sur les adversaires des lions, Claude Le Roy pense que « La Colombie semble moins forte qu’en 2014. » Concernant la Pologne, le sélectionneur du Togo pense qu’il y a « peut-être moins de talent individuel mais collectivement ils sont costauds. Et ils disposent d’un buteur extraordinaire avec Robert Lewansdoski. C’est un attaquant de classe mondiale ! »

Claude Le Roy avoue suivre de près son ancienne équipe. Et il y a certains joueurs sénégalais qui lui plaisent énormément notamment Sadio Mané. Sur le joueur de Liverpool, l’ancien du Sénégal, déclare qu’il « est assez imprévisible. Mané peut gagner un match à lui tout seul, grâce à son talent. » Mais il y a d’autres joueurs sénégalais qui ont tapé à l’œil le très observateur, Claude Le Roy « J’aime beaucoup Ismaila Sarr, il est prometteur. Il y a aussi Kalidou Koulibaly, un très bon défenseur. Idrissa Gana Gueye, au milieu, il est très précieux. » a ajouté Claude Le Roy dans les colonnes du quotidien Stades.