Classement UEFA des clubs : le Real, roi incontesté !

A l’issue de la 6ème et ultime levée de la phase de poules de la Ligue des Champions UEFA et de la Ligue Europa, l’instance dirigeante du football européen a rendu public son classement des meilleures équipes du « Vieux Continent » pour le mois de décembre 2017. Sans surprise, ce sont les formations habituées à évoluer dans les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions de clubs qui occupent les premières places.

En effet, c’est le Real Madrid, double tenant du titre de la Ligue des Champions et brillant vainqueur (3-2) mercredi dernier face au Borussia Dortmund, qui trône sur le classement de l’UEFA pour la 36ème fois d’affilée.

Les coéquipiers du Ballon d’Or 2017, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire de la LDC, devancent largement leur rival historique, le FC Barcelone, ainsi que le Bayern Munich qui pointe à la 3ème position.

Au pied du podium, on retrouve deux autres ambitieux habitués aux places d’honneur sur la scène continentale : l’Atlético Madrid, quatrième, et la Juventus Turin, cinquième.

Le Paris Saint-Germain et le FC Séville suivent de près, respectivement à la sixième et à la septième position, juste devant Manchester City, le FC Porto, le Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea et enfin Arsenal.

Ci-après le classement UEFA des clubs au 08 décembre 2017 :



(Calculé sur la base des résultats des clubs sur les cinq précédentes saisons de la Champions League et de l’Europa League)

1) Real Madrid (148,000) + 20.000 points

2) FC Barcelone (126,000) + 20.000 points

3) Bayern Munich (125,000) + 13.000 points

4) Atlético Madrid (122,000) + 20.000 points

5) Juventus Turin (120,000) + 14.000 points

6) Paris Saint-Germain (109,000) + 10.000 points

7) FC Séville (108,000) + 20.000 points

8) Manchester City (97,000) + 15.000 points

9) FC Porto (85,000) + 9.000 points

9) Borussia Dortmund (85,000) + 13.000 points

10) Manchester United (81,000) + 15.000 points

10) Chelsea FC (81,000) + 15.000 points

10) Arsenal FC (81,000) + 15.000 points