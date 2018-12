City enchaîne face à Watford, Monaco se relance à Amiens, Lille renverse Montpellier…

Premier League (J15) : Manchester City ne tremble pas à Watford



L1 (J16) : Monaco bat Amiens et sort de la zone rouge



L1 (J16) : Lille remporte le choc à Montpellier et reprend la deuxième place



Naples: Kalidou Koulibaly courtisé par la Juventus



Bilbao : L'entraîneur prend la porte



Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:Invaincu cette saison en championnat, Manchester City a enchainé en décrochant un brillant succès lors de son déplacement de mardi soir à Watford. Et ceci malgré une réduction du score de l’ancien Rennais Abdoulaye Doucouré (85eme).Grâce à des réalisations de Leroy Sané (40eme) et Riyad Mahrez (40eme), les Citizens avaient d’ores et déjà fait l’essentiel pour s’offrir une treizième victoire… en quinze journées. Les hommes de Josep Guardiola prennent provisoirement cinq points d’avance sur les Reds de Liverpool, qui ont rendez-vous mercredi soir sur la pelouse de Burnley (19eme).Cela ne restera clairement pas comme la plus grande prestation de l’histoire de l’ASM, mais les hommes de Thierry Henry ont fait le boulot ce mardi soir. En déplacement pour affronter Amiens, un concurrent direct, les Monégasques ont su faire preuve de sérieux pour rebondir après la défaite concédée samedi dernier contre Montpellier (2-1).Grâce à deux penalties transformés par Radamel Falcao (43eme et 97eme), les visiteurs ont su faire la différence face à une formation picarde qui a confirmé ses limites du moment >> Le résumé complet de la rencontre Lille, c’est décidément du sérieux. Trois jours après un match nul frustrant contre Lyon (2-2), le LOSC a validé ce point en s’imposant à Montpellier mardi (0-1). Il a ainsi renoué avec la victoire, après cinq matchs consécutifs sans succès toutes compétitions confondues, et est redevenu, au moins provisoirement, le dauphin du PSG >> Le résumé complet de la rencontre Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Naples, le défenseur central international sénégalais Kalidou Koulibaly (27 ans) serait dans le viseur de Manchester United, mais une écurie italienne serait aussi sur le coup.Selon les informations de Radio Kiss Kiss, la Juventus Turin aurait effectivement transmis une offre pour l’ancien joueur de Metz et de Genk. Homme de base du dispositif de Carlo Ancelotti, le pilier défensif des Lions de la Téranga aurait fait l’objet d’une proposition de moins de cent millions d’euros de la part de la Vieille Dame, qui multiplierait les pistes afin de renforcer sa charnière (Matthijs de Ligt ? Ruben Dias ? Joachim Andersen ? Nikola Milenkovic ? Matej Mitrovic ?).Une offensive qui aurait fait sourire le président Aurelio De Laurentiis, ce dernier n'ayant apparemment aucune intention de renforcer son concurrent direct. Affaire à suivre...Nommé à l’intersaison, Eduardo Berizzo n’aura passé que quelques mois sur le banc de l’Athletic Bilbao. 18eme de Liga, le club basque a subi un cinglant revers sur la pelouse de Levante lundi soir (3-0).Un revers auquel n’a pas survécu l’ancien coach de Séville, dont le limogeage a été annoncé ce mardi. « Gaizka Garitano (ndlr : entraîneur de la réserve) sera responsable de la direction de l'équipe première », précise le club dans un communiqué.