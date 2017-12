Chine : Un nouveau gros coup nommé Lucas Moura ?

C’est peut-être le dénouement rapide de ce qui semblait parti pour être l’un des feuilletons du Mercato d’hiver.

Prié d’aller voir ailleurs à la trêve, Lucas Moura n’entre plus dans les plans d’Unai Emery, qui ne le convoque même plus dans le groupe depuis plusieurs semaines. Et comme Ezequiel Lavezzi il y a deux ans, la porte de sortie du Brésilien pourrait se situer en Chine. D’après une information publiée par Goal ce mardi, l’ailier de 25 ans aurait trouvé un accord de principe avec le Beijing Guoan. Un club où il retrouverait notamment son compatriote Renato Augusto, lequel aurait convaincu le natif de Sao Paulo de faire le grand saut vers la Chinese Super League. Acheté 40 millions d’euros en janvier 2013, Lucas Moura a remporté quatre titres de champion de France avec le Paris Saint-Germain. Très apprécié dans le vestiaire et notamment proche de Marquinhos, le Brésilien n’a en revanche jamais réussi à franchir un pallier nécessaire à la poursuite de sa carrière dans le club de la Capitale, où les arrivées successives de Draxler, Neymar et Mbappé l’ont clairement poussé vers la sortie.