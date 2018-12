Chelsea : Sarri reconnaît la supériorité de Manchester City

En fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, Cesc Fabregas est bien décidé à rejoindre le Milan AC. L’Espagnol a même repoussé une offre de Marseille.

Marseille a tenté le coup

Après cinq ans à Chelsea, Cesc Fabregas a fait son temps dans la capitale anglaise. Le milieu de terrain sera libre en juin prochain et malgré son envie de prolonger l’aventure londonienne il ne semble plus faire partie des plans des Blues et Maurizio Sarri. Débarqué sur le banc cet été, l’Italien n’utilise le champion du monde 2010 qu’avec parcimonie dans cette première partie de saison (11 matchs toutes compétitions confondues) même s’il le considère comme l’un des leaders du groupe. « C’est dur de trouver un milieu avec la qualité de Fabregas. C’est pourquoi David Luiz et lui doivent rester avec nous », a déclaré l’ancien coach du Napoli en conférence de presse. A 31 ans, Fabregas se rapproche malgré tout de la sortie et pourrait s’offrir un nouveau défi.Si départ il y a, ce ne serait pas une surprise que ce soit du côté de l’Italie. Le Milan AC n’a pas caché ses intentions concernant l’ancien du Barça. Les Rossonerri ont fait du natif d’Arenys de Mar l’une de leurs priorités pour le prochain Mercato. Un renfort de poids qui ne coûtera rien mais face à la concurrence, Leonardo pourrait bien passer à l’attaque dès cet hiver malgré l'ombre du fair-play financier si l’on en croit TuttoMercatoWeb. Le directeur sportif milanais entretient des contacts permanents avec Chelsea et Darren Dein l’agent du joueur.si Fabregas venait à débarquer dès cet hiver. La proposition alléchante du Milan AC a en tout cas convaincu le clan espagnol qui a repoussé des offres salariales insuffisantes de Galatasaray et l’Olympique de Marseille ces derniers jours selon le média italien.