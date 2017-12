Chelsea : Michael Essien recommande de prolonger Hazard

Ancien joueur de Chelsea, Michael Essien suit encore l’actualité de son équipe et parmi ses recommandations, prolonger Eden Hazard. En forme en ce moment, l’international Belge porte Chelsea avec ses buts et ses passes décisives.

« Eden Hazard pourrait aller au Real Madrid et gagner le Ballon d’Or facilement (rires). Il est tellement bon. Que ce soit avec le ballon, avec ses accélérations et sa puisssance. Il a l’air frèle, mais c’est dur de lui prendre la balle. Il a en plus cette magie qui fait qu’il peut toujours créer quelque chose. Il peut créer pour les autres à tout moment. Je pense que Chelsea doit le prolonger. Vous ne voulez jamais voir vos meilleurs joueurs partir et nous avons besoin de lui au club », a estimé le Ghanéen, également passé par le Real Madrid.

« J’aurais aimé affronter Kanté. Il est énorme et je suis content de le voir à Chelsea. Notre duel aurait été une grosse bagarre physique. Il court beaucoup, mais le fait toujours avec un objectif en tête. C’est un grand joueur et ce qu’il fait sur le pré est unique. Je l’ai rencontré et c’est un gars très calmée », a-t-il ajouté.

Concernant Bakayoko, qui vit une première saison difficile avec les Blues, Essien est clément avec lui. « C’est sa première saison, il est très jeune et n’a pas fini d’apprendre. Il ne doit pas se mettre de pression et nous ne devons pas non plus lui en mettre. Il doit s’adapter. Chelsea est un super club pour jouer, mais la Premier League est un championnat difficile. Même si pour moi, l’adaptation avait été instantanée. Mais j’étais un peu plus vieux à mon arrivée et à l’époque, le championnat était plus physique et puis j’étais venu préparé », a-t-il indiqué.

Enfin, quant à David Luiz, Essien ne veut pas le voir partir : « C’est l’un des leaders actuels et quand vous voulez réaliser quelque chose, vous faites appel aux leaders et à leur expérience. J’espère donc qu’il restera encore très longtemps. Il est un peu fou, mais dans le bon sens. Il plaisante dans le vestiaire, mais il est sérieux quand il le faut. C’est triste de voir comment les gens ont déjà oublié la saison dernière, mais le football est ainsi. David est blessé actuellement, mais je suis sûr qu’il va revenir plus fort encore et rejouer pour Chelsea ».