Chelsea : Lampard lâché pour faire place à Fabregas ?

Parti de Chelsea en 2014 pour rejoindre la Major League Soccer, Frank Lampard a laissé entendre que son départ était lié à l’arrivée dans le club londonien de Cesc Fabregas.

Consultant pour la chaîne britannique BT Sport, Frank Lampard est revenu à l’antenne sur une anecdote liée à son départ de Chelsea à l’été 2014, quand il a rejoint le New York City FC via Manchester City. A en croire l’ancien milieu de terrain des Blues, ce départ aurait un lien avec l’arrivée durant ce même été de Cesc Fabregas au sein de l’effectif du club londonien, en provenance du FC Barcelone, qui a été officialisée moins de dix jours après l’officialisation du départ de l’Anglais, alors en fin de contrat. « Je n’ai pas joué avec Cesc Fabregas à Chelsea. Ils m’ont fait partir pour le faire venir au club, a déclaré Frank Lampard au détour d’une discussion sur la rivalité entre Arsenal et Manchester United alors que le nom de l’Espagnol est venu dans la discussion. Nous ne nous entendions pas si bien sur le terrain donc je pense qu’ils ont considéré que nous ne pouvions pas partager un vestiaire. »