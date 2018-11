Chelsea : Incroyable mais vrai, Kanté a pris un savon

Le PSG jouera une grande partie de son avenir européen contre Liverpool mercredi (21h00), devant un Parc des Princes bien heureux de pouvoir faire le plein qui aura forcément un rôle à tenir dans cette soirée. Parce qu’elle pourrait balayer les doutes et les critiques qui touchent le club parisien.

Le mauvais souvenir du CSKA

Liverpool a bien plus de certitudes

Si les étoiles sont alignées…

Depuis près de deux ans, le PSG fait rarement parler de lui pour de bonnes raisons. Il est devenu la risée du monde entier avec la « remuntada ». Il n’a pas réussi à franchir les 8emes de finale de la Ligue des Champions en mars dernier malgré 400 millions d’euros investis sur Neymar et Kylian Mbappé. La menace du fair-play financier rôde toujours et l’UEFA ne parait pas prête à le lâcher. Les Football Leaks ont écorné l’image de la direction , déjà pointée du doigt pour son manque de professionnalisme, d’autorité et de crédibilité. Sur le terrain, les Parisiens ne dégagent pas grand-chose de positif et irritent régulièrement par leur attitude, parce qu’ils sont trop nonchalants et trop friables mentalement. Et en tribunes, ils ont interrompu le match contre le Real Madrid d’un craquage de fumigènes trop gros pour échapper à une sanction et suivi six mois plus tard d’incidents en marge de la réception de l’Etoile Rouge Belgrade.Mais il y a des soirs qui peuvent bouleverser le cours des choses, réparer les erreurs du passé, au moins en partie. Le match de mercredi contre Liverpool (21h00) entre dans cette catégorie. D’abord parce qu’il revêt un enjeu suprême pour le club de la Capitale. Une défaite, et c’est l’élimination quasi assurée. Un nul, et son destin européen ne dépendrait plus seulement de lui. Un rendez-vous à quitte ou double, qui a tous les atours d’un 16eme de finale, même si rien ne sera gagné pour le PSG en cas de victoire.Le contexte était comparable : au Parc des Princes, avec un succès synonyme de qualification, à obtenir contre le CSKA Moscou. L’histoire n’a retenu que le triplé de Sergey Semak , devenu dans la foulée l’un des plus gros flops du club sur le marché des transferts, et l’humiliation vécue par la troupe de Vahid Halilhodzic.Cette fois, elle serait encore plus grande, le coup de tonnerre encore plus bruyant, la secousse encore plus importante. Mais c’est aussi parce que ce PSG est dos au mur comme jamais en phase de groupes sous l’ère QSI que renverser la table à ce moment précis aurait un tel impact psychologique. A l’intérieur du club comme à l’extérieur. C’est en vice-champions d’Europe que les Reds, invaincus dans une Premier League bien plus concurrentielle que la L1 où les joueurs de Thomas Tuchel écrasent tout, se présenteront à Paris ce mercredi.comme ils l’avaient fait de Séville (3-3), de Porto (0-5) ou de Manchester City (1-2) lors de leur folle épopée européenne de la saison passée. Eux affichent des valeurs collectives sans faille, magnifiées par une attaque qui a établi des records en 2017-18 et par un Mohamed Salah qui monte en puissance sur les dernières semaines, après avoir digéré sa blessure à l’épaule, sa Coupe du Monde avec l’Egypte et une préparation estivale tronquée. Le défi sera de taille pour le PSG, forcément.Dans son histoire, la grande - pas seulement celle qui a débuté en 2011 -, il a néanmoins montré à maintes reprises qu’il n’était jamais meilleur que dos au mur. Aussi et surtout quand il bénéficiait de l’appui du Parc des Princes.En phase de groupes de la Ligue des Champions , il y a aussi récemment battu le Bayern Munich (3-0, 2017-18) et le Barça (3-2, 2014-15). Chacun de ses exploits avait résulté d’une communion entre les joueurs et le public, d’une osmose que ce stade à l’acoustique et au charme si particuliers produit les soirs où les étoiles sont alignées. Celles de Paris devront être en phase, comme elles l’ont été trop rarement en Ligue des Champions ces deux dernières années. C’est à cette condition, et à elle seule, que le PSG pourra enfin mettre de côté tout ce qui altère les ambitions de grandeur qui étaient les siennes il n’y a encore pas si longtemps. Avant de rêver plus grand, il faut agir maintenant. Parce qu’après, il sera trop tard pour se réveiller du cauchemar.