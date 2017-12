Chelsea / Conte : « Très content d’avoir Morata »

Avant le match de Chelsea contre l’Atletico de Madrid en Ligue des champions, Antonio Conte s’est montré élogieux envers Alvaro Morata, l’attaquant espagnol des Blues.

« Alvaro Morata est très heureux de jouer pour Chelsea et je suis très content d’avoir un joueur comme lui, a souligné Antonio Conte, l’entraineur du club londonien. Pour Alvaro, c’est sa première saison en tant que titulaire régulier et il montre qu’il est un grand attaquant. Il a une grande marge de progression et le potentiel pour devenir l’un des meilleurs attaquants du monde. Je suis content que Morata reste avec nous. »