Chelsea - Conte : "Des points qui valent cher"

Malgré une prestation délicate, Chelsea a signé un nouveau succès face à Hull City (2-0) ce dimanche. Antonio Conte voulait retenir la bonne opération réalisée au classement avec des points précieux qui pèseront sûrement lourds au moment du décompte final.

« Cela n’a pas été notre meilleur match, mais je pense que c’est normal parce que nous sommes dans la deuxième moitié de saison. Maintenant les points valent cher pour nous, comme pour les autres équipes. Aujourd’hui, nous avons huit points d’avance et il reste seize matchs à jouer. Je crois que moi et mes joueurs avons assez d’expérience pour comprendre que ce championnat sera très difficile jusqu’à la fin. C’est certain. Mais gagner ce genre de matchs et exploiter les points perdus par d’autres équipes, c’est très important. Mais je suis sûr d’une chose : ce championnat sera très difficile jusqu’à la fin. Mais être dans cette position aujourd’hui, c’est fantastique pour nous. Parce que le début de la saison, je crois que personne n’aurait pensé ça. »