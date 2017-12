Cette fois, Thauvin change vraiment de dimension

En pleine progression depuis un an, Thauvin avait encore quelques sceptiques à convaincre loin de Marseille. Il est en train d'y parvenir.

On sentait déjà que quelque chose avait changé quand il avait pris la décision revenir à Marseille il y a deux ans. Là où plus personne ne l’attendait. Là où plus personne ne comptait sur lui. Mais Florian Thauvin fonctionne beaucoup au feeling, et l’Orléanais a senti que son avenir (re)passait par la Canebière. Force est de constater que le pari est gagnant. Car à 24 ans, l’ancien Bastiais s’est stabilisé, a mûri et ne cesse de progresser à l’OM. En témoignent ses statistiques toutes compétitions confondues cette saison : 8 buts et 9 passes décisives. En Europe, exclusion faite des attaquants, seuls Mohamed Salah et Raheem Sterling font mieux.

Thauvin : « Le meilleur début de saison de ma carrière »

« Je pense que sur le plan statistique c’est le meilleur début de saison de ma carrière, a reconnu l’intéressé mercredi après la victoire de Marseille à Metz (0-3). Maintenant il ne faut pas s’enflammer, je suis bien placé pour savoir que tout va très vite dans le football. J’ai pris confiance en moi, j’ai plus de maturité, je connais bien le championnat. Et aujourd’hui, quand j’ai deux ou trois matchs compliqués, j’arrive à mieux gérer les matchs qui suivent pour repartir. » Il semble loin le temps où Florian Thauvin concentrait toutes les critiques en France, pour avoir posé un lapin au LOSC, et même à Marseille, où ses prestations ne confirmaient pas les espoirs placés en lui pour sa première saison dans le sud de la France.

Garcia : « C’est l’homme en forme du moment »

Désormais, le joueur de 24 ans est le leader technique de la formation olympienne. Celui par qui le jeu passe, et celui qui fait passer le jeu. Car ce qui frappe lors des matchs de Florian Thauvin, c’est sa capacité à faire vivre le ballon pour le collectif. Alors il enchaîne les matchs et ne souffle presque jamais. Depuis la fin du mois de juillet, il compte déjà 23 apparitions officielles. « Il continue sur des bases élevées, c’est aussi la raison pour laquelle il a débuté, s’est justifié Rudi Garcia au sujet de sa titularisation à Metz. C’est l’homme en forme en ce moment. Il pèse sur les matchs. » En un mot : indispensable. « On sait de quoi il est capable. On le voit sur le terrain. C’est un international et on sait pourquoi, admire Jordan Amavi, dans des propos rapportés par La Provence. Il a d’énormes qualités, il les démontre sur le terrain. Aujourd’hui, il est au top de sa forme. »

Le but contre le PSG lui a donné une confiance énorme

Tout n’a pas été simple en début de saison, ni pour Thauvin, ni pour l’OM. Mais ce qui a changé, c’est la confiance du natif d’Orléans. Celle-là même qui lui a permis de ne pas fléchir jusqu’à exploser depuis son but dans le Clasico contre le PSG le mois dernier (2-2). Depuis, 3 passes décisives et 4 buts sont à mettre à son actif. Une régularité qui lui a permis de pousser les portes de l’équipe de France et surtout de s’y installer. Depuis sa première convocation en mars, le Marseillais n’a plus quitté la liste de Didier Deschamps. Et même s’il n’a connu que deux sélections sur cette période, il ne s’en plaint pas.

Deschamps : « Il fait tout pour revenir en équipe de France et y rester »

« Je suis très heureux à chaque fois d’y retourner, ce n’est que du bonheur. Je suis content de faire partie du groupe. Il faut savoir être patient, travailler. Le sélectionneur n’a pas à rendre des comptes aux 24 joueurs », expliquait-il début novembre. « La concurrence est là. Je n’ai que onze titulaires à aligner. Il fait tout pour revenir en équipe de France et y rester par rapport à l’objectif Coupe du Monde », précise de son côté Didier Deschamps. Avec les retours de blessés comme Ousmane Dembémé, faire partie des 23 à partir en Russie sera compliqué pour Florian Thauvin. Mais on ne peut pas reprocher au Marseillais de tout faire pour avoir sa chance.