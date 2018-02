« C’est une préparation pour le Real »

Edinson Cavani a inscrit son 161eme but sous les couleurs du PSG lors de la victoire parisienne contre l’OM (3-0). Pour l’Uruguayen, les Parisiens ont fait preuve de sérieux et assure que le match va servir pour le retour contre le Real Madrid.

Edinson Cavani, aviez-vous déjà la tête au retour contre le Real Madrid ?

Le Real n’était pas dans les têtes. Cette semaine, on a pensé au Classico, on a travaillé pour bien préparer ce match. Quand le Real arrivera, on y pensera mais aujourd’hui, on a seulement pensé à Marseille. On a fait un bon match, on a bien dominé par moments et ça c’est la préparation pour la Coupe d’Europe.

Vous avez inscrit votre 161eme but avec le PSG, comment le jugez-vous ?

C’est un joli but mais ça l’est encore plus parce que ça tombe pendant un Classico. C’est un but d’attaquant et quand tu sens le but après le travail de Neymar, c’est beau. Le contrôle que je fais représente 90% du but en lui-même.

Avez-vous eu des nouvelles de Neymar en retournant aux vestiaires ?

Nous sommes allés voir Neymar après le match et c’est une blessure. Mais, nous restons toujours positifs et on espère que tout va aller bien dans la récupération de ce choc. On espère que ce sera le plus tôt possible pour qu’il soit avec nous lors des prochains matchs.

