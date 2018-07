C’est quand il s’est arrêté de marquer que Giroud est devenu indispensable

A 31 ans et avec 79 sélections au compteur, Olivier Giroud semble enfin complètement libéré et épanoui en équipe de France. Mieux, même sans marquer, l’attaquant des Bleus s’est enfin affirmé comme un élément indispensable. Avec un rêve : ramener la Coupe du Monde en France.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A SAINT-PETERSBOURG

Un de moins, un de plus, Olivier Giroud n’est plus à un paradoxe près. Pendant toute sa carrière internationale, l’attaquant de Chelsea a dû justifier sa place en équipe de France par des buts. Avec 31 réalisations au compteur, il est le meilleur buteur en activité de la sélection nationale. Cela aurait dû suffire. Et finalement, c’est quand il ne marque plus que le débat semble (enfin) clos. Depuis le début de la Coupe du Monde (la sienne a vraiment démarré contre le Pérou), l’ancien Montpelliérain n’a pas fait trembler les filets. La lumière, il la laisse à Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, trois buts chacun en Russie. Mais personne ne s’y trompe : si ses coéquipiers peuvent s’approcher de la surface adverse, Olivier Giroud y est pour beaucoup. « Olivier n’a pas marqué mais il est important dans le jeu, relevait Didier Deschamps après les quarts de finale. Dans l’équilibre d’équipe et le profil, je compte sur lui. S’il avait pu marquer, ça lui aurait fait du bien. C’est un garçon généreux. Il n’a peut-être pas le côté esthétique et flamboyant, mais on a besoin de lui. Il fait beaucoup de choses pour que l’équipe soit équilibrée », apprécie le sélectionneur.

Deschamps : « C’est quand il n’est pas là qu’on mesure son utilité »

Depuis quatre ans, ce dernier ne l’a jamais lâché. Ou alors très rarement, sur quelques matchs importants, comme en Bulgarie en octobre, ou contre l’Australie en ouverture du Mondial. A chaque fois, il l’a regretté. « C’est quand il n’est pas là qu’on se rend compte à quel point il est utile », reconnaissait Didier Deschamps avant France-Pérou il y a trois semaines. Dès le lendemain de France-Australie, Lucas Hernandez avait dit la même chose, avec ses propres mots. « Je ne ressens pas de frustration, assure le principal intéressé. Tant que l’équipe gagne je suis heureux. J’essaye d’ouvrir des brèches, de jouer en remise, en déviation. Je suis impliqué sur trois buts, mais c’est sûr que j’aimerais marquer. J’espère que mon tour viendra mardi ou en finale, si finale il y a. Mon jeu, c’est aussi de jouer pour mes partenaires, c’est mon côté altruiste », poursuit l’ex-joueur d’Arsenal. Indispensable, Olivier Giroud l’est aussi par son profil. Quand il a construit sa liste de 23, il est quasiment certain que Didier Deschamps partait dans l’idée de jouer en 4-3-3 en Russie. Avec Kylian Mbappé comme deuxième attaquant axial. Maintenant que le Parisien a été exilé avec succès sur un côté, le numéro 9 tricolore n’a pas de doublure. Lui ne sort jamais en cours de match, ne souffle pas, et s’en va gaiement prendre (et mettre) des coups au duel avec les défenseurs adverses.

Pavard : « C’est un mec en or »

Le sale boulot, c’est davantage celui d’un milieu récupérateur. Un attaquant a pour habitude de prendre la lumière. Pas là. Mais c’est un peu l’histoire du natif de Chambéry. Demi-finaliste de la Coupe du Monde à 31 ans après avoir dû jouer des coudes pour s’extraire des divisions inférieures au début de sa carrière. « C’est bien de regarder en arrière, mais je garde bien en tête mon objectif : ramener cette Coupe du Monde en France, répond-il. La motivation vient toute seule, jouer une demi-finale est extraordinaire, l’événement se suffit à lui-même. Ce sont des moments uniques que je ne revivrai peut-être plus. J’ai envie de profiter de chaque moment, de partager mon expérience et de transmettre ma rage de vaincre. » Dans ce groupe mis en avant pour sa jeunesse, Olivier Giroud est l’un des rares trentenaires. Sa parole compte. Il suffit d’écouter Benjamin Pavard parler de son aîné : « Par sa grinta et par ses mots, il nous motive. C’est un grand joueur, un grand attaquant. Il mouille le maillot et aime la France. En plus, c’est un mec en or », assure le défenseur de Stuttgart.

Giroud : « Si on gagne sans que je marque, je n’en ai rien à faire »

Les mots de l’arrière droit des Bleus ne sont pas anodins. Malgré la différence d’âge, malgré des centres d’intérêts et des parcours complètement différents, le courant passe à merveille entre la jeune génération et l’avant-centre de l’équipe de France. « Je me sens très bien au sein de ce jeune groupe. Je me sens comme un grand frère et je ferai tout pour ce groupe qui vit très bien ensemble. Je veux les accompagner le plus longtemps possible », insiste l’ex-Grenoblois. Le parcours a été tellement semé d’embûches que la revanche serait belle si, ce mardi (ou dimanche si les Bleus continuent), le joueur de Chelsea parvenait à être décisif dans la dernière ligne droite de cette Coupe du Monde. Et si ce n’est pas le cas, tant pis, lui s’épanouira encore dans le collectif. Guivarc’h n’a pas marqué en 1998. « Si on gagne sans que je marque, je n’en ai rien à faire », sourit Olivier Giroud, obsédé par le sacre mondial. Avec une étoile à lui sur le cœur, cette fois c’est sûr, le débat serait clos. Et l’histoire sportive serait belle. Vraiment.