Cesc Fabregas (Chelsea), deux équipes à la lutte

Après deux sacres consécutifs, le Portugais rate la passe à trois. Il n'a même pas fait le déplacement à Paris pour assister à la victoire de Luka Modric. Une absence remarquée, et certainement due à la déception. "Malheureusement, c’est un monde qui vit de la pauvreté, de la mafia et de ce put… d’argent, a ainsi écrit sa sœur, Elma Aveiro, dans un post sur Instagram. Mais le pouvoir de Dieu est plus fort que toute cette pourriture." Miguel Paixao, un ami proche de CR7, y est lui aussi allé de son commentaire. Moins vulgaire, et un peu plus argumenté. "Ce qui s’est passé cette année est absolument incroyable, c’est un énorme manque de respect envers celui qui a encore tout fait pour être considéré comme le meilleur", enrage-t-il. "Beaucoup diront que je tiens ces propos parce que je suis son ami. Mais non, ça va plus loin que cela, je suis honnête et je tiens juste compte des faits. Des faits qui parlent d’eux-même. Même s’ils (les complotistes, ndlr) ne voulaient pas voir Cristiano gagner, ils ne peuvent pas enterrer les chiffres, et fermer les yeux au sujet de celui qui a été, une nouvelle fois, le meilleur footballeur de l’année."