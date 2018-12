César Azpilicueta (Chelsea) a choisi

>> Le point complet des résultats de la CAN féminine 2018:

Demi-finales:

Match pour la 3e place:

Finale

Groupe A

Groupe B

A l’issue de la grande finale qui s’est disputée samedi 1er décembre aud'et qui a vu lesdutriompher face auxde l' 0-0, 4-3 tab. ), la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu public le classement final des équipes engagées dans cette 13ème édition de lase disputant depuis le 17 novembre dernier. Derrière le, champion d'Afrique pour la 11ème fois de son histoire, et l', qui aligne sa cinquième défaite en finale de la compétition, lesdusont récompensées d’une honorable 3ème position, couronnée d'une brillante qualification à la Coupe du Monde féminine 2019 qui sera organisée enen juin prochain. >> CAN 2018 : le Cameroun sur la troisième marche du podium A la quatrième place du classement, on retrouve les ‘’ que personne n’attendait à ce stade de la compétition et qui ont fait une très belle impression lors de cetteà l’image de leur attaquante vedettequi s’est imposée comme l'une des révélations du tournoi avec notamment trois réalisations à son actif. >> CAN 2018 : le classement des buteuses 1) Nigeria 2) Afrique du Sud 3) Cameroun 4) Mali 5) Zambie 6) Ghana 7) Algérie 8) Guinée ÉquatorialeGhana 1 – 0 Algérie Mali 1 – 2 CamerounCameroun 3 - 0 Algérie Ghana 1 - 2 MaliAlgérie 2 - 3 Mali Cameroun 1 - 1 Ghana) Cameroun : 7 pts (+4)) Mali : 6 pts (+1)) Ghana : 4 pts (0) 4) Algérie : 0 pt (-5)Nigeria 0 – 1 Afrique du Sud Zambie 5 – 0 Guinée EquatorialeNigeria 4 - 0 Zambie Guinée Equatoriale 1 - 7 Afrique du SudAfrique du Sud 1 - 1 Zambie Guinée Equatoriale 0 - 6 Nigeria) Afrique du Sud : 7 pts (+7)) Nigeria : 6 pts (+9)) Zambie : 4 pts (+1) 4) Guinée Equatoriale : 0 pt (-17)