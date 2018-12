Cengiz Ünder (AS Rome) dans le viseur des Gunners

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Cengiz Ünder, le milieu de terrain offensif de la Roma, aurait une nouvelle fois été supervisé par Arsenal lors de l’affiche de mercredi soir face au Viktoria Plzen. Mise à prix : de l'ordre de 50 M€.

Also tonight there is an #Arsenal's scout to watch Cengiz #Under in #PlzenRoma. Gunners are really interested in him. #transfers #AFC