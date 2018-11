CDC - Raja Casablanca / Lema Mabidi : « Ce ne sera pas facile à Kinshasa »

Selon le Daily Mirror, Juan Mata, le milieu de terrain offensif de Manchester United, pourrait prolonger son engagement jusqu’en juin 2022.

Un bail de longue durée pour convaincre Mata ?

le milieu de terrain offensif international espagnol Juan Mata (30 ans) va-t-il rempiler ? Alors que l’Atlético Madrid et Arsenal seraient notamment sur le coup , les Red Devils s’activeraient pour essayer de blinder l’engagement du natif de Burgos, qui est apparu à dix reprises cette saison en championnat (1 but et 1 assist). Recruté pour plus de quarante millions d’euros en janvier 2014, l’ancien joueur de Valence et Chelsea pourrait se voir offrir un nouveau bail de longue durée.Selon les informations de nos confrères du Mirror, l’écurie managée par José Mourinho pourrait lui proposer de prolonger jusqu’en juin 2022 afin de s’éviter un éventuel mal de tête dans les prochaines semaines. Celui qui compte 40 sélections avec la Roja ne présente pas des statistiques affolantes, mais son apport reste précieux pour les coéquipiers de Paul Pogba . Titulaire lors de l’affiche du week-end dernier contre les Eagles de Crystal Palace (0-0, 13eme journée de Premier League), le numéro 8 a fait son entrée dans, et l’histoire pourrait bel et bien se poursuivre pendant encore quelques années. L'heure du choix se rapprocherait à grands pas, et les dirigeants mancuniens auraient décidé de mettre toutes les chances de leur côté.