CDC - Préliminaire : Faute d'adversaire, l'Asante Kotoko qualifié sans jouer

Faute d'adversaire camerounais, l'Asante Kotoko est qualifié pour les 16emes de finale de la Coupe de la Confédération. Explication.

ℹ: Matches #37&38 are cancelled, because the deadline for @FecafootOfficie 🇨🇲 to confirm the engagement of second rep. for Total CAF Confederation Cup has elapsed. Asante Kotoko 🇬🇭 is therefore qualified to the 1/16th round.#TotalCAFCC