CDC - 16emes : Le Raja en lice, le programme des manches aller

Les 16emes de finale aller de la Coupe de la Confédération se disputent ce week-end. En voici le programme, marqué par l'entrée en lice du Raja Casablanca, tenant du trophée.

AS Nyuki (RDC) - Petro Atletico Luanda (AGO)Hassania Agadir (MAR) - Génération Foot (SEN)Kariobangi Sharks (KEN) - Asante Kotoko (GHA)Al Ahli Tripoli (LBY) - New Star de Douala (CAM)Green Eagles FC (ZAM) - NA Hussein Dey (ALG)KCCA (OUG) - Mtibwa Sugar (TAN)Al-Masry (EGY) - Salimata et Tasere FC (BFA)DC Motema Pembe (RDC) - FC San Pedro (CIV)ES Sahel (TUN) - Stade d'Abidjan (CIV)USM Bel Abbès (ALG) - Enugu Rangers (NGA)RS Berkane (MAR) - Al-Ittihad (LBY)Hilal Obeid (SOU) - Mukura (RWA)CS Sfaxien (TUN) - Green Buffaloes FC (ZAM)Zamalek (EGY) - ASCOT (TCH)Kaizer Chiefs (AFS) - Elgeco Plus Alfa (MAD)Raja Casablanca (MAR) - CMS (GAB)