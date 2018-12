CDC - 16emes (aller) : Un sans-faute pour les clubs marocains et tunisiens

Retrouvez les résultats des 16emes de finale aller de la Coupe de la Confédération, avant la dernière rencontre, dimanche entre le Raja Casablanca et le CMS.

AS Nyuki (RDC) –: 0-1– Génération Foot (SEN) : 2-0Kariobangi Sharks (KEN) – Asante Kotoko (GHA) : 0-0Al Ahli Tripoli (LBY) – New Star de Douala (CAM) : 1-1Green Eagles FC (ZAM) – NA Hussein Dey (ALG) : 0-0– Mtibwa Sugar (TAN) : 3-0Al-Masry (EGY) –: 0-2DC Motema Pembe (RDC) – FC San Pedro (CIV) : 1-1– Stade d’Abidjan (CIV) : 3-0USM Bel Abbès (ALG) – Enugu Rangers (NGA) : 0-0– Al-Ittihad (LBY) : 3-0Hilal Obeid (SOU) – Mukura (RWA) : 0-0– Green Buffaloes FC (ZAM) : 4-1– ASCOT (TCH) : 7-0– Elgeco Plus Alfa (MAD) : 3-0Les manches aller se terminent dimanche avec la rencontre entre le Raja Casablanca, tenant du trophée, et le Centre Mberie Sportif.