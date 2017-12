Casillas vers la sortie ?

Sergio Conceiçao a-t-il eu raison d’Iker Casillas ? Le gardien de but espagnol, installé sur le banc des remplaçants par le coach du FC Porto, aurait décidé de quitter le club cet hiver, comme le révèle le quotidien sportif A Bola.

L’ancien capitaine du Real Madrid ne supporterait plus ce statut et chercherait à négocier son départ avec les dirigeants portistas, si sa situation reste inchangée d’ici l’ouverture du Mercato. Et rien n’indique que le portier de 36 ans retrouvera du temps de jeu avant le 1er janvier. Pas même en huitièmes de finale de la Coupe du Portugal, ce jeudi, face au Vitoria Guimaraes, Conceiçao ayant laissé planer le doute en conférence de presse. « Seuls les joueurs savent avant la rencontre s’ils vont jouer. Casillas est convoqué et il peut jouer… ou pas », a lâché l’ancien coach du FC Nantes.