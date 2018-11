CAN U23 : le programme du deuxième tour des éliminatoires

Ainsi, on connaît le tableau du deuxième tour, qui sera marqué par deux duels en Afrique australe entre l'Angola et l'Afrique du Sud d'un côté et le Mozambique et le Zimbabwe d'un autre.Le Cameroun retrouve la Sierra Leone tandis que la Tunisie se frotte au Soudan Sud, tombeur de l'Ouganda. La Guinée jouera contre le Sénégal tandis que la Côte d'Ivoire défiera le Niger.Exempt du 1er tour, le Nigeria fera son entrée contre la Libye, tandis que ce sera serré entre la RD Congo et le Maroc.Angola - Afrique du SudMozambique - ZimbabweMalawi - ZambieBurundi - CongoGhana/Togo - GabonGuinée équatoriale - AlgérieCameroun - Sierra LeoneSoudan du Sud - TunisieNiger - Côte d’IvoireGuinée - SénégalSoudan - KenyaLibye- NigeriaRD Congo - MarocEthiopie - Mali