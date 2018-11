CAN U23 - Eliminatoires : Programme du 1er tour retour

Le ballon d'or semblait promis à Luka Modric: meilleur joueur du Mondial 2018, finaliste de la compétition, et vainqueur de la Ligue des Champions.

Contre exemple: Kylian Mbappé semblait faire partie du podium, mais pas sur la première marche, car il a encore beaucoup à prouver sur la continuité, et ce même s'il a gagné la Coupe du Monde, et la Ligue 1.

A quelques jours du verdict final, pour connaître lequi succédera à, je me permets de lever un débat. Pourquoi est-ce que cette consécration récompense le rendement d'un joueur sur une année, et non pas sur une saison? Prenons l'exemple de cette saison:Mais, depuis le début de cette saison, le Croate est bien loin du niveau qui était le sien lors de la saison 2017-2018. Il est peut être la victime d'un Real Madrid fantomatique, mais on est loin du Luka d'il y a quelques mois.Mais, depuis le début de cette saison, le français est stratosphérique, en club comme en sélection, et il a grappillé beaucoup de terrain sur le Croate, voire même le dépassant pour beaucoup. Tout cela pour vous dire qu'il est incohérent, et pas logique de choisir le meilleur joueur sur l'année, mais plutôt sur la saison, car entre deux saisons, la donne change souvent... Maintenons le nom: ballon d'or 2018, mais que les joueurs soient jugés sur la saison 2017-2018, et non pas sur l'année. Faisons la cérémonie au mois de septembre par exemple, plutôt qu'en fin d'année...