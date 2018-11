CAN U23 - Eliminatoires : Le Cameroun et la RDC qualifiés, les résultats du 1er tour retour

1) Wilfried Zaha (26 ans – Crystal Palace)

2) Nicolas Pépé (23 ans – LOSC Lille)

3) Jean-Michael Seri (27 ans - Fulham)

Plusieurs joueurs ivoiriens nous ont régalé tout au long de l'année 2018. Ils ont soulevé le drapeau des Éléphants tout haut, aux quatre coins du Monde grâce à leurs grande performances. A l'approche de la fin de l'année, le moment semble opportun pour vous, fidèles amis d’, de choisir le meilleur joueur ivoirien de l'année parmi ces 3 noms que nos rédacteurs vous ont nominés.Auteur de 9 buts en 29 matchs la saison dernière et 3 buts en 10 rencontres de Premier League cette année, Wilfried Zaha a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs d'Europe dont Manchester City. Mais le feu-follet ivoirien a décidé de poursuivre l'aventure avec les Eagles où il brille de mille feux.13 buts en 36 matchs la saison passée et 8 buts en seulement 13 rencontres cette saison, Nicolas Pépé est en train de monter en puissance. L'attaquant de Lille affole les grands clubs : Barça, Real Madrid, Manchester City, PSG et bien d'autres s'arrachent pour le faire signer.Après un transfert avorté au Barça, Jean-Michael Seri est resté une saison de plus à Nice où il a connu une baisse de forme dans un premier temps avant de relever la tête et partir de l'avant. Il a rejoint Fulham en Premier League cet été, devenant un pilier de l'équipe.