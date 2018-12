CAN féminine 2018 : Thembi Kgatlana termine reine des buteuses

CAN Féminines 2018: Et à la fin, c'est toujours le Nigeria qui gagne !

Yet another title in the bag for @NGSuper_Falcons. Their 9th title overall: 1998 🥇🏆 2000🥇🏆 2002🥇🏆 2004🥇🏆 2006🥇🏆 2010🥇🏆 2014🥇🏆 2016🥇🏆 2018🥇🏆#TotalAWCON18 pic.twitter.com/1G1j5LkP8Z — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 1 décembre 2018

Premier League (J14) : Manchester City met la pression sur la concurrence

C'est terminé à l'Etihad ! City s'impose face aux Cherries. 🔵 3-1 🔴 #MCIBOU pic.twitter.com/GuqKaLPvdR — Manchester City (@ManCityFra) 1 décembre 2018

Premier League (J14) : Mené 2-0, Man Utd évite le pire face aux Saints mais...

The #PL after an entertaining Saturday pic.twitter.com/dR1XqXnrBg — Premier League (@premierleague) 1 décembre 2018

Serie A (J14): A Florence, la Juventus s'envole au classement

Triplice fischio al Franchi! Vince la Juventus! Fiorentina 0️⃣ - 3️⃣ Juventus#FiorentinaJuve #SerieATIM pic.twitter.com/TIvN3F77of — Lega Serie A (@SerieA) 1 décembre 2018

Liga (J14) : Contre Valence, le Real Madrid se relance

Ligue 1 (J15) : Le PSG sacré champion d’automne... sans jouer

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:C'est au bout de 120 minutes que nous avons enfin connu le vainqueur de la, au terme d'une finale indécise entre leet l'. Déjà tous les deux qualifiés pour le Mondial, en compagnie du Cameroun, vainqueur de la petite finale, nigérians et sud africains espéraient finir la compétition en apothéose. Et c'est finalement aux tirs au but que le Nigeria a remporté un onzième titre sur 13 éditions, et ce malgré une belle résistance de l'Afrique du Sud. La rencontre, pauvre en occasions, s'est soldée sur un match nul et vierge. Et c'est la pauvre Linda Motlhalo qui a raté le tir au but fatal. >> Le résumé complet de la rencontre Avec des réalisations de Bernardo Silva (16eme), Raheem Sterling (57eme) et Ilkay Gündogan (79eme), Manchester City s’est tranquillement imposé lors de la réception de Bournemouth, samedi après-midi. Et ceci malgré une égalisation de Callum Wilson (44eme). Après le match nul de mardi dernier contre l’OL (2-2, 5eme journée de la phase de Ligue des Champions), les Citizens ont fait le boulot pour s’assurer une sixième victoire de rang en Premier League. En attendant les résultats de dimanche (Chelsea-Fulham, Arsenal-Tottenham et Liverpool-Everton), les hommes de Josep Guardiola n’ont pas raté l’occasion de mettre la pression sur la concurrence, les Reds pointent aujourd’hui avec cinq longueurs de retard sur le leader.Un peu plus tard dans la journée, Manchester United n'a pu faire mieux qu'un match nul sur le terrain de Southampton (2-2), mais le pire a été évité pour les Red Devils. Après avoir été menés (2-0,Armstrong et Cedric Soares), les coéquipiers de Paul Pogba ont réussi à limiter la casse avec des réalisations de Romelu Lukaku (33eme) et Ander Herrera (39eme). Les troupes de José Mourinho n'ont pas perdu, mais le Top 5 risque de s'éloigner encore un peu plus en fonctions des performances des Gunners et des Blues.A Artemio Franchi, la Juventus Turin a tranquillement dominé la Fiorentina (0-3) ce samedi en fin d'après midi. Grâce à Bentancur, Chiellini et Ronaldo, la Vieille Dame signe une cinquième victoire de suite en Serie A et prend provisoirement onze longueurs d'avance sur Naples, son dauphin. >> Le résumé complet de la rencontre samedi soir au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid s'est offert Valence (2-0) au terme d'une rencontre plutôt insipide. Après un but contre son camp, une réalisation de Lucas Vazquez a permis aux joueurs de Santiago Solari de reprendre leur marche en avant en Liga, avec provisoirement une cinquième place.Alors que les coéquipiers de Neymar ont rendez-vous dimanche soir avec Bordeaux (15eme journée de Ligue 1), le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà assuré d’être sacré champion d’automne. Suite au match nul de samedi entre Lille et Lyon (2-2), le club de la Capitale ne peut plus être rejoint par ses poursuivants. Avec quatorze points d’avance sur les Gones, l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi survole toujours un peu plus le championnat de France. Ce titre est évidemment honorifique, mais les troupes de Thomas Tuchel pourront s'offrir une petite coupe de champagne pour marquer le coup. Il s'agit d'un nouveau pas vers un trophée qui leur tend les bras.