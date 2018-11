CAN Féminine 2018 : Nigéria-Zambie (4-0), les réactions

En fin de contrat le mois prochain, le technicien français de 49 ans devrait prolonger sa mission avec les Mourabitounes comme l'indique la presse locale. « Mon envie c’est de continuer. Je prends du plaisir avec les joueurs. J’ai de bonnes relations avec les dirigeants. Et j’espère que les joueurs vont encore plus progresser ; c’est ce que j’attends. C’est un groupe jeune. Donc, il y a un bel avenir pour cette équipe. Et j’espère qu’on le prouvera à la CAN », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse ce mardi à Nouakchott. Le technicien français est en poste depuis 2014 et il devrait prolonger son contrat de trois années supplémentaires soit jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.