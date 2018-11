CAN Féminine 2018 : Mali-Cameroun pour une place au Mondial

Les camerounaises ont perdu contre les Nigérianes aux tirs au but (4-2) tandis que les Maliennes ont subi la loi de l'Afrique du Sud (2-0). Si la finale Nigéria-Afrique du Sud sera d'une importance capitale, celle de la troisième place ne sera pas de moindre importance..."Attention la CAN n’est pas finie. Il y a encore le match de classement avec le Cameroun. Ce n’est pas la troisième place en tant que telle qui est en jeu mais celle qui peut et doit nous emmener à la Coupe du monde, l’été prochain en France. Je tiens à remercier l’entraîneur Desiree Ellis pour ses encouragements et ses compliments. J’ai beaucoup appris de ce qu’elle a dit. Nous avons d’autres chemins à parcourir. Le football féminin malien n’a pas à rougir de sa CAN, bien au contraire", a indiqué le sélectionneur du Mali, Mohamed Saloum Houssein."Maintenant il faut impérativement terminer troisièmes. Cette place vaut très cher puisqu’elle sera qualificative pour la Coupe du monde l’année prochaine, en France", a indiqué à son tour Joseph Brian Ndoko, le sélectionneur du Cameroun.