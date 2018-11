CAN Féminine 2018 : le Ghana pour vaincre le mauvais sort

Et pendant son temps, le Real Madrid connaît quelques difficultés, notamment dans le secteur offensif. Du coup certains supporters n’ont pas tardé à regretter le départ du Portugais. Selon Diego Maradona, Florentino Pérez n'a pas commis d'erreur en vendant le joueur, faisant entièrement confiance au président madrilène. "Je crois que c'était le bon choix pour Cristiano. Il a tout donné au Real, il ne s'amusait plus comme il le fait en ce moment en Italie. Florentino a été très vif. Quand il a vu que Ronaldo ne marquait plus qu'un but par match, il l'a vendu, il l'a laissé partir", a commenté l’Argentin pour Marca. "C'est sûr qu'il manque au Real, mais je dis toujours qu'un joueur ne fait pas un club. Le Real va se relever et gagner à nouveau, ils ont un bon effectif. C'est vrai que Ronaldo continue à marquer donc les gens se demandent pourquoi il a été vendu. Mais Pérez est quelqu'un de sage, s'il la laissé partir, ce n'est pas pour rien."