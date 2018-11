CAN Féminine 2018 : le Cameroun qualifié au Mondial 2019 !

Les Lionnes ont pris de l'avance sur un doublé de Ninon Abena (32e, 40e) mais les Aiglonnes sont revenus au score en égalisant par Fatoumata Diarra (44e) et Aurelle Awona (56e). Mais les Camerounaises ont finalement repris les devants sur un but signé Gabrielle Onguene (62e) et Christine Manie (90+2e).Comme lors de la précédente édition, les Lionnes seront donc au rendez-vous en France l’été prochain pour le Mondial. De son côté, le Mali s’incline à nouveau face au Cameroun, comme lors du premier match de poule (2-1). Mais le Mali est quand même entré dans l'histoire en se qualifiant pour les demi-finales de la CAN féminine pour la première fois dans son histoire.