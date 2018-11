CAN féminine 2018 : le calendrier complet

Eliminatoires CAN 2019 (J5) : Vainqueur du Cameroun (2-0), le Maroc y est presque

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:Le Maroc a fait sa part du travail en battant le Cameroun (2-0), vendredi à Casablanca en éliminatoires de la CAN 2019. Ce premier succès en onze confrontations face aux Lions Indomptables rapproche considérablement les Lions de l'Atlas de la qualification : si le Malawi ne s'impose pas aux Comores ce samedi, le ticket pour la phase finale sera validé. Comme souvent, le salut est venu des pieds de Hakim Ziyech. Après trois tentatives infructueuses en première période (30eme, 34eme, 44eme), le meneur de jeu de l'Ajax Amsterdam a eu besoin d'un penalty, consécutif à un coup d'épaule de Bassogog sur Boufal, pour trouver la faille (52eme, 1-0). Avant de doubler la mise (66eme, 2-0) face à des champions d’Afrique réduits à dix après l’expulsion de Karl Toko Ekambi (79eme). Ci-après le classement provisoire du groupe B: 1. Maroc, 10 pts (+5). 2. Cameroun, 8 pts (0). 3. Malawi, 4 pts (-3). 4. Comores, 2 pts (-2).L'Egypte a battu la Tunisie (3-2), vendredi à Borg El Arab en éliminatoires de la CAN 2019 dans une rencontre entre équipes déjà qualifiées. Les Pharaons, qui ont inscrit le but vainqueur par Mohamed Salah dans les dernières minutes de la partie, rejoignent les Aigles de Carthage en tête du groupe. Le classement provisoire de la Poule J: 1. Egypte, 12 pts (+9). 2. Tunisie, 12 pts (+4). 3. Eswatini, 1 pt (-7). 4. Niger, 1 pt (-8).Hors-sujet et dominée dans tous les domaines vendredi, l’équipe de France a logiquement été battue par des Pays-Bas séduisants (2-0). Les Bleus, qui devront attendre le résultat des Oranje en Allemagne pour leur avenir en Ligue des Nations, connaissent leur première défaite depuis leur titre de champions du monde. >> Le résumé complet de la rencontre Suite à la victoire des Pays-Bas face aux Bleus, la Nationalmannschaft est officiellement reléguée en Ligue B. Les troupes de Joachim Löw vont croiser le Danemark qui a assuré son accession avec une victoire au Pays de Galles. >> Ligue des Nations (J5) : tous les résultats de Vendredi Le Burundi n'a pas fait de détails vendredi face au Soudan du Sud. Les Hirondelles se sont imposées à Juba sur un score sans appel (2-5). Après l'ouverture du score par Atak Lual (12eme), les visiteurs ont pris l'ascendant grâce à des buts signés Cédric Amissi (30eme), Saido Berahino (45eme) et Fiston Abdul Razak (70eme, 89eme, 90eme), les hôtes réduisant la marque par Dominic Aboi (59eme). Le Burundi prend provisoirement les commandes du groupe C et met la pression sur le Gabon et le Mali, qui se rencontrent ce samedi à Libreville. Voici le classement provisoire du Groupe C : 1. Burundi, 9 pts (+6). 2. Mali, 8 pts (+4). 3. Gabon, 7 pts (+3). 4. Soudan du Sud, 0 pt (-13).