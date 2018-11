CAN Féminine 2018 : la TAS fait couler les derniers espoirs du Kenya

FC Barcelone : Jordi Alba vers une prolongation ?

Il serait donc parti pour rester. A en croire les informations del Mundo Deportivo, l'arrière gauche international espagnol Jordi Alba (29 ans), au club depuis 2012, pourrait très prochainement prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Ce serait d'ailleurs le souhait du Barça lui-même, sous la houlette du manager général Pep Segura, satisfait du bon début de saison 2018-19 de son protégé, qui a également fait récemment son grand retour en sélection, après avoir été mis à l'écart, dans un premier temps, par Luis Enrique. La semaine prochaine, les deux parties devraient se rencontrer afin de discuter des modalités concernant ce nouveau bail.Selon nos confrères espagnols de Marca, l’attaquant de Monaco aurait fait part à son entourage de ses envies de départ cet hiver. Et rapidement, les conseillers de l’international colombien auraient entendu le message du joueur en le proposant au Real Madrid. Un prêt de six mois est évoqué par le média espagnol ce samedi. Les Merengue sont en effet à la recherche d’un renfort dans le secteur offensif, Mariano Diaz, arrivé l'été dernier de Lyon, étant jugé trop juste pour les matchs de Ligue des Champions, alors que le Real Madrid vise une quatrième victoire d’affilée dans la compétition reine. Sous contrat jusqu’en 2020 sur le Rocher, Radamel Falcao est la cible de critiques depuis quelques mois, certains supporters lui reprochant de ne pas se donner à 100%, alors qu’il pointe régulièrement à l’infirmerie.A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser les absences de Lucas Biglia et Giacomo Bonaventura, le Milan AC pourrait avoir un regain d’intérêt pour Cesc Fabregas (31 ans, Chelsea). Alors que les noms de Fabinho (Liverpool), Leandro Paredes (Zenit) et Amadou Diawara (Naples) sont aussi évoqués, l’international espagnol pourrait être disponible à un prix réduit. Libre en juin prochain, l’ancien joueur du Barça et Arsenal doit aujourd’hui se contenter d’un rôle de doublure de luxe (3 apparitions cette saison en Premier League), et les Blues ne devraient pas être trop gourmands au moment de discuter.Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec l’Atlético Madrid, le défenseur central international uruguayen Diego Godin (32 ans) resterait plus que jamais dans le viseur de Manchester United. Selon le Daily Star, l’ancien joueur de Villarreal figurerait dans les petits papiers de José Mourinho, le manager des Red Devils. Apparu à onze reprises cette saison en Liga, le natif de Rosario pourrait d'ailleurs faire l’objet d’une offensive dès le prochain Mercato d’hiver. A en croire nos confrères anglais, il s’agirait de la priorité pour les dirigeants mancuniens qui souhaiteraient absolument renforcer leur arrière-garde durant le mois de janvier.Alors que Joao Miranda et Andrea Ranocchia pourraient faire ses valises dans les prochains mois, l’Inter Milan aurait ciblé plusieurs défenseurs centraux qui pourraient renforcer l’équipe de Luciano Spalletti. Selon les infirmations de Tuttosport, Joachim Andersen (22 ans, Sampdoria) figurerait sur la short-list des Nerazzurri. Idem concernant Gianluca Mancini (22 ans, Atalanta) et Alessandro Bastoni (19 ans, Parme). En parallèle, les dirigeants intéristes suivraient aussi certains éléments plus expérimentés comme Diego Godin (32 ans, Atlético) et Jan Vertonghen (31 ans, Tottenham), deux éléments qui seront libres à l’issue de la saison.