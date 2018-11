La presse anglaise annonce ce vendredi que la FIFA aurait ratifié un accord concernant la restriction des prêts de joueurs. La limite sera fixée de 6 à 8 joueurs par club.

La fin des clubs satellites ?

C’est un véritable coup dur pour des clubs comme Chelsea, l’Udinese ou encore Monaco. Selon la presse anglaise, la FIFA est passée à l’action au sujet des prêts massifs de joueurs de la part de certains clubs. La Fédération internationale a acté le principe d’une limite de prêts par un seul club et que cette décision prendra effet à partir de la saison 2020-2021.si l’on en croit The Times. Avec ce nouveau système, Monaco ne pourra par exemple plus envoyer ses jeunes pousses dans le club satellite du Cercle Bruges. Cette saison, six Monégasques ont pris la direction de la Jupiler League (Yoann Etienne, Kévin Appin, Pierre-Daniel Nguinda, Nabil Alioui, Adrien Bongiovanni et Franck Irie) afin de se faire les dents au plus haut niveau.En limitant les transactions de courte durée de joueurs, la FIFA veut « garantir l’équité sportive entre clubs » et donc à endiguer un phénomène très anglais et italien. Un peu plus tôt dans l’année, un comité d’experts avait soutenu cette réforme du système de transfert n’hésitant pas à avouer qu’! Les représentants de clubs, de ligues, de joueurs et d’associations avaient surtout pointé du doigt qu’un prêt devait favoriser le développement de la jeunesse et non pas être une « exposition commerciale ». Pour l’heure, la FIFA n’a toujours pas communiqué officiellement mais l’instance ne devrait pas tarder à la faire.