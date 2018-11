CAN Féminine 2018 : Ghana - Mali (1-2), les réactions d'après match

Naples : Kalidou Koulibaly, trop cher même pour Liverpool ?

Liverpool se cherche un renfort en défense centrale et a ciblé deux priorités : Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) et Kalidou Koulibaly (Naples). Mais la piste menant à l’international sénégalais paraît vouée à l'échec. Déjà à cause du prix (environ 100 millions d’euros) et de la prolongation de contrat signée en septembre dernier, qui lie le pilier défensif des Lions de la Téranga à son club jusqu’en 2023. Sans compter l’obstination d’Aurelio de Laurentiis à conserver son plus bel actif, comme le pointe Il Mattino. Affaire à suivre... A lire aussi >> Koulibaly finalement vers Manchester United ? Après s’être positionné pour récupérer Paul Pogba, la Juventus Turin ferait les yeux doux à un autre joueur de Manchester United. A en croire les informations du Times, les Bianconeri auraient activé la piste menant à l’attaquant international anglais Marcus Rashford (21 ans), auteur de deux buts cette saison en Premier League. Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec les Red Devils (+ une année supplémentaire en option), le protégé de José Mourinho présenterait un profil intéressant aux yeux de la Vieille Dame, qui serait en train de constituer un dossier avec toutes les informations nécessaires. Celui qui compte déjà 31 sélections avec les Three Lions serait surveillé depuis un moment, et l’écurie entraînée par Massimiliano Allegri serait susceptible de tenter sa chance dans les prochains mois, même si plusieurs cibles seraient actuellement sous surveillance.En quête d'un technicien susceptible de prendre les rênes des Aigles de Carthage à long terme, la Fédération tunisienne de football ne chôme pas. Selon plusieurs sources locales, un contact aurait été établi avec Marc Wilmots. Sans engagement depuis son passage "calamiteux" à la tête de la Côte d'Ivoire en 2017, l'ancien sélectionneur belge aurait même déjà discuté salaire, si l'on en croit la chaîne Nessma, qui évoque le chiffre de 50.000 euros mensuels. Voilà qui risque, si cela se confirme, de ne pas ravir les supporters des Aigles de Carthage, déjà échaudés par le règne peu fructueux de Georges Leekens (2014-2015), dont l'adjoint sur le banc des Diables Rouges fut d'ailleurs un certain... Marc Wilmots.Mardi, La Gazzetta dello Sport annonçait dans ses colonnes qu’une réunion s’était tenue récemment entre Mino Raiola, l’agent de Zlatan Ibrahimovic, et les dirigeants du Milan AC, afin d’évoquer un possible retour de l’attaquant suédois en Lombardie. Réunion à l’issue de laquelle un accord aurait été trouvé entre les deux parties selon le journal transalpin. Cette information est revenue aux oreilles des dirigeants du Los Angeles Galaxy qui ont vu rouge. Tout de suite, ceux-ci ont démenti cet accord auprès de ESPN. De quoi entretenir le mystère sur l’avenir de l’ancien joueur du PSG, dont le contrat aux Etats-Unis court jusqu’en 2020.C’est la fin d’un long chapitre au sein de la sélection irlandaise. Aux commandes depuis 2013, Martin O’Neill a quitté son poste de sélectionneur ce mercredi, au lendemain de la fin de la Ligue des Nations au cours de laquelle son équipe a été reléguée en Ligue C. Sous sa direction, l’Irlande a participé à l’Euro 2016, échouant en 8eme de finale contre la France, et avait raté la qualification pour la Coupe du Monde 2018 à cause d’une lourde défaite contre le Danemark en barrage. Martin O’Neill et la fédération irlandaise se sont quitté d’un commun accord, et son adjoint Roy Keane a également rendu son tablier.