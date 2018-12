🔴La CAN 2021 au Cameroun et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire ? La CAF a tranché !

Selon L’Equipe, le cas d’Houssem Aouar, touchĂ© Ă l’orteil du pied droit contre Rennes, inquiĂšte quelque peu Ă la veille du match de l’OL Ă Kiev contre le Shakhtar Donetsk. Tanguy Ndombele, lui, voit son entorse de la cheville gauche Ă©voluer dans le bon sens.

Aouar inquiĂšte, Ndombele rassure

Ils forment certainement l’une des paires les plus en vue en Europe depuis plusieurs semaines. AssociĂ©s au milieu de terrain dans le 3-4-1-2 mis en place par Bruno Genesio, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele ont notamment Ă©tĂ© des artisans majeurs du match nul obtenu par Lyon contre Manchester City (2-2) en Ligue des Champions, il y a deux semaines. Plus globalement, des sommes de plus en plus folles sont associĂ©es Ă deux des plus fortes valeurs marchandes de l'Ă©curie de Jean-Michel Aulas. Alors forcĂ©ment, Ă la veille d’une rencontre cruciale face au Shakhtar Donetsk, qui enverra ou non la formation rhodanienne en huitiĂšmes de finale de C1, tous les regards sont tournĂ©s vers eux. D’autant plus que Nabil Fekir – leader habituel et capitaine lyonnais – prĂ©sente un Ă©tat de forme inquiĂ©tant depuis plusieurs semaines.ProblĂšme, les deux joueurs sont incertains pour la rencontre qui se dĂ©roulera Ă Kiev mercredi soir (21h00). Mais Ă des degrĂ©s divers. Selon L’Equipe, l’international Espoirs (20 ans) s’est de nouveau entraĂźnĂ© Ă l’écart du groupe lundi, ce qui remet en question sa possible titularisation. TouchĂ© Ă l’orteil du pied droit lors de la dĂ©faite des Gones contre Rennes (0-2), le relayeur inquiĂšte donc quelque peu, lui qui cumule trois passes dĂ©cisives en Ligue des Champions cette saison et qui avait eu droit Ă quelques mots de Pep Guardiola. En revanche, le cas de Tanguy Ndombele est plus rassurant. Le quotidien parle d’une « évolution favorable » de l’entorse de la cheville gauche de l’ancien AmiĂ©nois, contractĂ©e Ă©galement contre le club breton. L’international français (21 ans) passera un dernier test mardi matin. Avec au moins une de ses deux pĂ©pites, Bruno Genesio aura une base solide sur laquelle s'appuyer. S'il devait se passer des deux, les dĂ©bats seraient bien diffĂ©rents.