🔴CAN 2021: La Côte d'Ivoire saisit le TAS, le Cameroun définitivement écarté ?

Ci-aprĂšs un rĂ©cap des faits saillants ayant marquĂ© hier le monde du football:Qui de mieux que la Vieille Dame pour remporter le plus vieux derby d’Italie ? Dans le match tant attendu dans le PiĂ©mont, la Juventus a confirmĂ© sa domination sur la ville et sur le championnat tout entier. Peut-ĂȘtre parce que c’était un derby, les Bianconeri ont eu plus de mal que d’habitude pour l’emporter. L’issue de la rencontre a Ă©tĂ© longtemps incertaine et c’est uniquement un penalty de Cristiano Ronaldo qui a dĂ©bloquĂ© la situation. Mais le rĂ©sultat est le mĂȘme : la Juventus est toujours invaincue en Serie A cette saison. Le champion en titre est bien parti pour garder sa couronne avec une avance de onze points sur le Napoli, le deuxiĂšme qui compte un match en moins, aprĂšs 16 journĂ©es. >> Le rĂ©sumĂ© complet de la rencontre La claque reçue Ă domicile contre le CSKA Moscou (0-3) mercredi en Ligue des Champions, mĂȘme dans un match sans enjeu, nĂ©cessitait une rĂ©action. C'est dĂ©sormais chose faite. GrĂące Ă un but de Benzema, le Real Madrid a signĂ© un troisiĂšme succĂšs d'affilĂ©e en championnat face au Rayo Vallecano. Les Merengue reprennent ainsi la troisiĂšme place Ă SĂ©ville, qui jouera dimanche contre GĂ©rone, et reviennent Ă deux longueurs du FC Barcelone, qui affrontera Levante. >> Le rĂ©sumĂ© complet de la rencontre AprĂšs les victoires d'Al Ahly et du CS Constantine et la dĂ©route de Horoya AC vendredi, les 16es de finale aller de la Ligue des Champions africaine se sont poursuivis samedi avec cinq rencontres au programme. Le Wydad Casablanca s'est imposĂ© face au Jaraaf de Dakar sur le score de deux buts Ă zĂ©ro tandis que l'ASEC Mimosas est allĂ© gagner Ă Bamako, contre le Stade Malien. La JS Saoura a Ă©galement dĂ©crochĂ© un brillant succĂšs face Ă Al Ittihad Tanger (2-0) tandis qu'Orlando Pirates et African Stars se sont quittĂ©s sur un score de paritĂ© (0-0).Nkana FC (Zambie) 2-1 Simba SC (Tanzanie) JS Souara (AlgĂ©rie) 2-0 Ittihad Tanger (Maroc) Stade Malien (Mali) 0-1 ASEC Mimosas (CĂŽte d’Ivoire) Wydad Casablanca (Maroc) 2-0 Jaraaf Dakar (SĂ©nĂ©gal) Orlando Pirates (Afrique du Sud) 0-0 African Stars (Namibie)Exempt du premier tour, le Zamalek a frappĂ© trĂšs fort pour son entrĂ©e en lice en Coupe de la CAF en laminant l'AS Coton du Tchad sur le score fleuve de sept buts Ă zĂ©ro. Quant aux deux reprĂ©sentants de la Tunisie, l'Etoile du Sahel et le CS Sfaxien, ils ont pris une option en battant respectivement le Stade Abidjan (3-0) et Green Buffaloes (4-1). La RS Berkane s'est quant Ă elle rassurĂ©e en battant Al Ittihad Tripoli (3-0) alors que le FC San Pedro (CĂŽte d’Ivoire) s'est contentĂ© du nul en RD Congo, face Ă DC Motema Pembe (1-1).AS Nyuki (RDC) –: 0-1– GĂ©nĂ©ration Foot (SEN) : 2-0 Kariobangi Sharks (KEN) – Asante Kotoko (GHA) : 0-0 Al Ahli Tripoli (LBY) – New Star de Douala (CAM) : 1-1 Green Eagles FC (ZAM) – NA Hussein Dey (ALG) : 0-0– Mtibwa Sugar (TAN) : 3-0 Al-Masry (EGY) –: 0-2 DC Motema Pembe (RDC) – FC San Pedro (CIV) : 1-1– Stade d’Abidjan (CIV) : 3-0 USM Bel AbbĂšs (ALG) – Enugu Rangers (NGA) : 0-0– Al-Ittihad (LBY) : 3-0 Hilal Obeid (SOU) – Mukura (RWA) : 0-0– Green Buffaloes FC (ZAM) : 4-1– ASCOT (TCH) : 7-0– Elgeco Plus Alfa (MAD) : 3-0L'histoire se rĂ©pĂšte pour les clubs champions d'Afrique Ă la Coupe du Monde des clubs. Samedi aux Emirats, l'EspĂ©rance de Tunis s'est lourdement inclinĂ©e dĂšs son entrĂ©e en lice face au club local d'Al-AĂŻn (3-0). MĂ©connaissables, les Tunisiens comptaient dĂ©jĂ deux buts de retard au sortir du premier quart d'heure, suite Ă des rĂ©alisations signĂ©es Mohamed Ahmad (2eme) et Hussein Shahhat (16eme). Et l'addition aurait pu ĂȘtre encore plus lourde avec une frappe sur le poteau dĂšs les premiĂšres secondes. Par la suite, les Sang et Or tentaient tant bien que mal de refaire leur retard, mais la rĂ©ussite les fuyait, Chaalali (21eme) puis Khenissi (24eme) trouvant la transversale. C'est au contraire Bandar Al Ahbabi (60eme) qui Ă©teignait les derniers espoirs des hommes de Mouine Chaabani. Les Emiratis ont ainsi gagnĂ© le droit d'affronter les Argentins de River Plate en demi-finale. Il convient de rappeler Ă©galement que la derniĂšre prestation notable d'une Ă©quipe africaine dans le Mondial des clubs remonte Ă 2013, et Ă une finale jouĂ©e par le Raja Casablanca. Cela commence sĂ©rieusement Ă dater...