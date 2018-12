CAN 2019 : Sondée par la CAF, l'Afrique du Sud répond

Réduit à dix dès l’entame de match puis mené 0-2 par Dijon, Toulouse a réussi à revenir grâce à Max-Alain Gradel pour arracher un point (2-2). Un résultat qui n’arrange personne mais dont le Téféce se contentera alors que Dijon peut nourrir d’énormes regrets.

Duel d’équipes en plein doute entre Toulouse et Dijon qui ont un parcours assez semblable cette saison, avec un très bon début et ensuite une série de matchs sans victoire assez incroyable (10 pour Toulouse, 11 pour Dijon). Et dès le début du match, les affaires ne s’arrangent pas pour le Téfécé avec l’expulsion logique de Baptiste Reynet, un gardien toulousain qui devait espérer de meilleures retrouvailles avec son ancien club. Plus à l’aise balle au pied, les Dijonnais ont fait tourner tranquillement face à un bloc adverse qui était positionné très bas. Pour autant, le DFCO n'est pas arrivé à se montrer dangereux à cause de trop nombreuses imprécisions dans la dernière passe. Le manque de confiance des deux équipes s'est vu nettement sur la pelouse où les mauvaises passes se succédaient.La mi-temps n’a pas vraiment arrangé les choses avec encore un niveau technique très faible de la plupart des joueurs. Trop prudent, Dijon a mis du temps à venir punir le Téfécé mais sur un bon mouvement de Sliti, Abeid a permis à son équipe de faire le break. La fin de match s’annonçait alors très pénible pour Toulouse. C’est à ce moment-là que Max-Alain Gradel a décidé de sonner la révolte avec un but magnifique sur un retourné et une passe décisive pour Leya Iseka. A lui tout seul, l’Ivoirien a alors permis à son équipe de recoller au score, alors que Dijon, à force de faire les mauvais choix dans la surface, s'est retrouvé puni de ne pas avoir été assez tueur.Résultat, Toulouse a même été tout proche de remporter la mise à l’ultime seconde, encore une fois grâce à Gradel, sans réussite. Alain Casanova pourra donc retenir le dernier quart d’heure de son équipe qui a su réagir au courage alors que pour Dijon, les regrets peuvent être grands tant il y a eu de situation offensive mal exploitée. Ce petit point permet quand même aux Dijonnais de sortir de la zone rouge, Toulouse s’en contentant vu la physionomie du match. Aucune des deux équipes n’a donc réussi à mettre fin à cette disette en Ligue 1. Prochaine chance d’y parvenir dès mercredi à Reims pour Toulouse et contre Guingamp pour Dijon.Sur une passe en retrait trop molle d'Amian, Tavares arrive avant Reynet sur le ballon. Le gardien toulousain le tacle et lui prend la cheville à 20 mètres de ses buts. L'arbitre n'hésite pas et sort le rouge.Bon coup-franc frappé par Sliti, Goiocoechea claque le ballon qui partait sous la barre.Sur un corner joué à deux entre Sliti et Abeid, le centre de ce dernier est touché par Yambéré puis Aguerd qui marque à bout portant. Dans un premier temps, le but est refusé pour un hors-jeu mais avec l’aide du VAR, l’arbitre va finalement accorder le but du Marocain.Belle action collective avec Sliti qui lance Haddadi. C'est un peu fort mais il parvient à centrer. Moreira est tout proche de marquer contre son camp, mais c'est en corner.Contre rapidement mené par Sliti qui percute puis fixe bien avant de décaler Haddadi qui centre pour Tavares. L'avant-centre du FCO se jette mais est trop court.Saïd alerte Sliti sur le côté gauche. Il enchaîne parfaitement le contrôle et le centre pour Abeid qui marque de près, du plat du pied.Une-deux entre Tavares et Sliti mais Tavares, dans la surface, recherche Sliti au lieu de frapper. Cahuzac intervient.Gradel fixe bien dans l’axe avant de frapper à 20 mètres. Sa frappe contrée arrive sur Dossevi qui centre pour Gradel. Le capitaine toulousain marque d'un magnifique retourné.Encore Gradel sur le côté gauche, il fixe parfaitement la défense dijonnaise dans la surface avant de servir Leya Iseka en retrait sur la ligne des 16 mètres. L'ancien Marseillais reprend du plat du pied droit pour égaliser.Encore un 3 contre 2 pour Dijon, Sliti décale parfaitement Tavares qui est dans la surface. Encore une fois, il est trop collectif et cherche Rosier au lieu de frapper. C'est intercepté par Jullien.Leya Iseka est servi dans la surface, il se retourne et frappe. Alors que c'est contré par Tavares, les Toulousains réclament une main, mais elle était vraiment collée au corps du Dijonnais.Gradel s'amuse sur le côté gauche en éliminant deux joueurs avant d’enchaîner par une frappe au premier poteau... petit filet extérieur !!!a été le seul joueur du match au-dessus techniquement et c’est logiquement qu’il a fait la différence en fin de match. Avec un but magnifique à la clé. Il a souvent joué très juste et son équipe peut le remercier de ce point gratté.Aligné dans une défense centrale à trois,a parfaitement tenu son rang. Toujours aussi volontaire, il a coupé de nombreuses trajectoires et a su tenir la baraque derrière tout en ressortant bien les ballons.a eu une grosse activité et il a été à l’origine des nombreux mouvements offensifs de son équipe. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers n’étaient pas au diapason.Dès l’entame de match, sa passe en retrait manqué a plombé le match de son équipe, et le sien cara énormément souffert. Rarement bien placé, il n’a pas non plus brillé par sa justesse technique.Au milieu,a aussi connu de grosses difficultés à faire le jeu. Il a semblé perdu sur la pelouse, sans trop savoir où se placer et n’a pas pesé sur les débats.Volontaire sur le front de l’attaque,a systématiquement fait le mauvais choix. Trop collectif, il a gâché des situations en supériorité numérique en choisissant la passe au lieu de prendre sa chance. Un symbole du manque de confiance des Dijonnais.M.Miguelgorry a bien tenu les débats. Il a été aidé par la VAR pour valider le premier but dijonnais et a logiquement expulsé Reynet en début de match.Temps couvert – Pelouse en bon état: M.Miguelgorry (: Gradel (72eme) et Leya Iseka (77eme) pour Toulouse - Aguerd (25eme) et Abeid (69eme) pour Dijon: Leya Iseka (74eme) pour Toulouse - Lautoa (3eme), Abeid (63eme) et Sammaritano (92eme) pour Dijon: Reynet (5eme) pour TououseReynet () - Moreira () puis Durmaz (67eme), Amian (), Cahuzac (), Jullien (), Moubandje () - K.Sidibé () puis Goicoechea (7eme -) - Dossevi (), M.Garcia (), Gradel (cap) () - Mubele () puis Leya Iseka (58eme): Bostock, B.Diakité, Jean, Sanogo: A.CasanovaRunarsson () - Rosier (), Yambéré (), Aguerd (), Haddadi () - Abeid () puis Sammaritano (79eme), Lautoa () puis Marié (87eme) - R.Amalfitano (), Sliti (), Jeannot () puis Saïd (63eme) - J.Tavares (cap) (: Allain (g), Alphonse, Chafik, Doumbouya: O.Dall’Oglio