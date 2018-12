CAN 2019 : La CAF retire l'organisation de la compétition au Cameroun

Le ComitĂ© ExĂ©cutif de la CAF, rĂ©uni aujourd'hui Ă Accra, a annoncĂ© que le Cameroun ne sera pas en mesure d'organiser la Coupe d'Afrique des nations 2019. pic.twitter.com/cNSqbrFYoD — CAF (FR) (@caf_online_FR) 30 novembre 2018

CAF - Joueur africain de l'année : Les 34 nommés

CAN FĂ©minines 2018: Le Cameroun s'adjuge le bronze et jouera le Mondial

Congratulations to the indomitable lionesses 🇹đŸ‡Č who qualified to @FIFAWWC after beating Mali 4-2! Well-done đŸ‘đŸœ ~~ FĂ©licitations aux lionnes indomptables 🇹đŸ‡Čqui se qualifient Ă la @FIFAWWC aprĂšs avoir battu le Mali 4-2! Bravo đŸ‘đŸœ https://t.co/FGGAokXlDb — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 30 novembre 2018

Trophées IFFHS: Didier Deschamps élu meilleur sélectionneur

Didier Deschamps a Ă©tĂ© sacrĂ© meilleur sĂ©lectionneur 2018 par la FĂ©dĂ©ration internationale de l'histoire du football et des statistiques. 👏 https://t.co/2mIel0pWHR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 30 novembre 2018

Trophées IFFHS: Zinédine Zidane également primé

đŸ„‡ ZinĂ©dine Zidane est Ă©lu meilleur entraĂźneur de l’annĂ©e par l’IFFHS. Il devance Klopp & Guardiola. pic.twitter.com/TaHqBwVfin — Real Madrid FR (@FranceRMCF) 30 novembre 2018

Ci-aprĂšs un rĂ©cap des faits saillants ayant marquĂ© hier le monde du football:Sauf improbable revirement de situation, le Cameroun, champion d'Afrique 2017, ne dĂ©fendra pas son titre Ă domicile. La ConfĂ©dĂ©ration africaine de football, rĂ©unie en comitĂ© exĂ©cutif Ă Accra, a dĂ©cidĂ© vendredi de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019, la premiĂšre de l'histoire Ă rassembler 24 Ă©quipes. AprĂšs l'examen du compte-rendu des deux derniĂšres visites d’inspection, consacrĂ©es Ă la sĂ©curitĂ© et aux infrastructures, l'instance panafricaine a tranchĂ©, estimant que le Cameroun n'Ă©tait pas capable d'accueillir en juin prochain un tournoi de cette dimension dans des conditions satisfaisantes. Un dĂ©lai de 21 jours a Ă©tĂ© accordĂ© aux pays dĂ©sireux de se porter candidat Ă l'organisation de la compĂ©tition, a indiquĂ© aux journalistes prĂ©sents sur place le prĂ©sident de la CAF, Ahmad.Qui succĂšdera Ă Mohamed Salah ? La ConfĂ©dĂ©ration africaine de football, rĂ©unie en comitĂ© exĂ©cutif Ă Accra (Ghana), a communiquĂ© vendredi les noms des 34 joueurs nommĂ©s pour le trophĂ©e de joueur africain de l'annĂ©e. L'attaquant Ă©gyptien de Liverpool Mohamed Salah figure parmi les candidats Ă sa propre succession. Inexplicablement oubliĂ©s l'an dernier, Hakim Ziyech et Kalidou Koulibaly figurent cette fois sur une liste qui fait la part belle aux "mondialistes", avec une moitiĂ© des nommĂ©s reprĂ©sentant les cinq pays en question. 13 joueurs Ă©voluant sur le continent africain comptent parmi les prĂ©tendants, dont quatre pour l'EspĂ©rance de Tunis, qui a remportĂ© la Ligue des Champions et reprĂ©sentera l'Afrique Ă la Coupe du Monde des clubs de la FIFA.1. Abdelmoumene Djabou (AlgĂ©rie & ES SĂ©tif) 2. Ahmed Gomaa (Egypte & Al Masry) 3. Ahmed Musa (Nigeria & Al-Nasr) 4. Alex Iwobi (Nigeria & Arsenal) 5. AndrĂ© Onana (Cameroun & Ajax) 6. Anice Badri (Tunisia & EspĂ©rance) 7. Ayoub El Kaabi (Maroc & Hebei China Fortune) 8. Ben Malango (RD Congo & TP Mazembe) 9. Denis Onyango (Ouganda & Mamelodi Sundowns) 10. Faneva Andriatsima (Madagascar & Clermont Foot) 11. Franck Kom (Cameroun & EspĂ©rance) 12. Jacinto Muondo Dala "Gelson" (Angola & Primeiro de Agosto) 13. Hakim Ziyech (Maroc & Ajax) 14. Idrissa Gueye (SĂ©nĂ©gal & Everton) 15. Ismail Haddad (Maroc & WAC Casablanca) 16. Jean-Marc Makusu Mundele (RD Congo & AS Vita Club) 17. Kalidou Koulibaly (SĂ©nĂ©gal & Napoli) 18. Mahmoud Benhalib (Maroc & Raja Casablanca) 19. Mehdi Benatia (Maroc & Juventus) 20. Mohamed Salah (Egypte & Liverpool) 21. Moussa Marega (Mali & Porto) 22. Naby Keita (GuinĂ©e & Liverpool) 23. Odion Ighalo (Nigeria & Changchun Yatai) 24. Percy Tau (Afrique du Sud & Union Saint-Gilloise) 25. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal) 26. Riyad Mahrez (AlgĂ©rie & Manchester City) 27. Sadio ManĂ© (SĂ©nĂ©gal & Liverpool) 28. Taha Yassine Khenissi (Tunisie & EspĂ©rance) 29. Thomas Partey (Ghana & Atletico Madrid) 30. Wahbi Khazri (Tunisie & Saint-Étienne) 31. Walid Soliman (Egypte & Al-Ahly) 32. Wilfried Zaha (CĂŽte d’Ivoire & Crystal Palace) 33. Yacine Brahimi (AlgĂ©rie & Porto) 34. Youcef BelaĂŻli (AlgĂ©rie & EspĂ©rance)ChargĂ©e d'enjeu, la "petite" finale de la CAN fĂ©minine 2018 a Ă©tĂ© remportĂ©e par le Cameroun au dĂ©triment du Mali (4-2), vendredi Ă Cape Coast. Un doublĂ© de Ninon Abena (32eme, 40eme) donnait d'abord l'impression que l'affaire Ă©tait pliĂ©e pour les Lionnes. Il n'en Ă©tait rien : Fatoumata Diarra rĂ©duisait la marque avant la pause (44eme), puis Aurelle Awona remettait bien malgrĂ© elle les deux Ă©quipes Ă Ă©galitĂ© en dĂ©tournant le ballon dans ses propres filets (56eme). Les Camerounaises reprenaient sans tarder l'avantage grĂące Ă Gabrielle Onguene (62eme). Christine Manie parachevait ce succĂšs dans le temps additionnel (90eme+2). Les Lionnes Indomptables font d'une pierre deux coups : elles dĂ©crochent la mĂ©daille de bronze et s'adjugent le dernier ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2019 en France. La finale oppose samedi les NigĂ©rianes, tenantes du trophĂ©e, aux Sud-Africaines.Le sĂ©lectionneur français Didier Deschamps a Ă©tĂ© mis Ă l’honneur vendredi par l’IFFHS (FĂ©dĂ©ration internationale de l’histoire du football et des statistiques). Champion du monde avec l’équipe de France en Russie, le patron des Bleus a logiquement Ă©tĂ© sacrĂ© meilleur sĂ©lectionneur en 2018. L’IFFHS ne s’est pas trop cassĂ© la tĂȘte puisque le podium rĂ©compense les trois nations mĂ©daillĂ©es lors du Mondial. DerriĂšre le sĂ©lectionneur des Bleus, on retrouve donc Zlatko Dalic (Croatie) et Roberto Martinez (Belgique) qui a amenĂ© les Diables Rouges jusqu’à la premiĂšre place du classement FIFA.Dominatrice sur la scĂšne internationale, la France l’a Ă©galement Ă©tĂ© en Europe avec la prĂ©sence de Zinedine Zidane dans le sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Ce troisiĂšme titre de suite, une premiĂšre dans l’histoire de la coupe aux grandes oreilles, permet au technicien français de survoler la concurrence et dĂ©crocher le titre de coach de l’annĂ©e, son deuxiĂšme de suite. Avec 296 points, il devance largement JĂŒrgen Klopp (109) et son beau parcours europĂ©en avec Liverpool et Pep Guardiola (Manchester City, 105 points).