CAN 2019 : le Gabon ne sera pas candidat à l'organisation

Déjà vainqueur de l'Africa Sports et Moossou, les Mimosas ont encharné face à Bouaké (1-2) au stade de la Paix de Bouaké. De quoi faire oublier les revers consécutifs face au RCA (1-0), à la SOA (3-0) et au FC San Pedro (1-3). Surpris suite à un but de Salif Bagaté à la 19e minute, le champion sortant a renversé la vapeur grâce à des réalisations de Sanogo Issa (58e) et Patrick Malo (72e). De son côté, le FC San Pedro n'a pas tremblé face à l’éliminé de la Ligue des Champions Africaine.