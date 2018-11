CAN 2019 : La CAF retire l'organisation de la compétition au Cameroun

Annoncé sur le départ six mois après son arrivée, Gonzalo Higuain a rejeté ces rumeurs et assure vouloir finir la saison au Milan AC.

L’arrivée d’Ibra va-t-il changer la donne ?

Afin de faciliter le retour de Leonardo Bonucci du côté de la Juventus Turin, Gonzalo Higuain a été inclus dans la transaction et s’est retrouvé à être prêté une saison au Milan AC.Seulement l’ancien Madrilène est apparu nerveux notamment dans le choc contre la Juve où il a été exclu et suspendu deux matchs. De quoi faire naître des rumeurs de départ notamment du côté de Chelsea, déjà sur le coup l’été dernier. « Le coach a dit que je n’ai jamais demandé à quitter le club. Et ça en dit beaucoup sur mes intentions, a clarifié Higuain en marge de la rencontre contre Dudelange jeudi soir. Je n’ai que le Milan en tête et je ne me considère pas comme la star de l’équipe. »Ce rôle pourrait bien revenir à Zlatan Ibrahimovic annoncé dans le viseur des Rossoneri et qui n’attend que le feu vert de l’UEFA pour retourner jouer à San Siro. Passeur décisif pour Patrick Cutrone jeudi, Higuain est pleinement investi dans l’opération renouveau du Milan AC et ce n’est pas Gennaro Gattuso qui dira le contraire. « Ce qui se dit dans les journaux ne me dérange pas., a expliqué le coach milanais. Mais, en revanche, il n'a jamais été question d'un départ d'Higuain, il ne m'a jamais parlé de ça. » Reste à voir quelle sera la position de l’ancien Napolitain en cas de réelle arrivée d’Ibrahimovic.