CAN 2019 - Guinée équatoriale : Pedro Obiang convoqué mais pas encore éligibible ?

"Le respect se gagne, il ne s’impose pas. Nous avons déjà tout gagné avec les entraîneurs que nous avons connus. Au final, la gestion du vestiaire est plus importante que les connaissances techniques d’un entraîneur", a indiqué le capitaine Merengue. Piqué dans son ego, le technicien italien n’a pas tardé à répondre au capitaine merengue, dans un style tout aussi direct, comme le rapporte Sky Sports: ''Les commentaires de Sergio Ramos ? Il serait bon de conserver respect et bonnes manières, où que l’on soit ! C’est la même chose pour les joueurs et les entraîneurs, car quand ces valeurs ne sont plus là, les problèmes arrivent. Nous, entraîneurs, nous avons une véritable éthique du travail. Lorsque l’on arrive dans un nouvel environnement, on ne peut pas tout bouleverser. Il faut y aller doucement.'' Quant à son avenir, Antonio Conte semble rêver d'un retour à la Juventus Turin : ''Je vais attendre de voir ce qu’il est possible de faire avec la Juve, et débuter un nouveau projet.''