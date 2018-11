CAN 2019 - Gabon : Cousin ne prendra pas de risques avec Lemina

Hugo Lloris a prévenu ses coéquipiers de l'équipe de France que le niveau requis serait très haut vendredi soir face aux Pays-Bas (20h45).

C’est une compétition, et même si elle est nouvelle, ça reste une compétition. C’était le meilleur moyen de se replonger dans la compétition après la Coupe du Monde. On veut aller le plus loin possible et là, en l’occurrence, finir premier de cette poule pour pouvoir disputer les demi-finales. On affronte un adversaire qui est toujours en course et qui a besoin d’une victoire, mais on jouera pour gagner tout en gardant en tête qu’un nul nous suffirait.C’est un adversaire de très grande qualité, qui reste sur deux très bons matchs contre l’Allemagne (3-0) et la Belgique (1-1). C’est une très jeune équipe mais ils ont de l’avenir, ils sont en bonne voie dans leur reconstruction. Ils sont toujours en vie dans cette poule et on risque de souffrir, il faudra être très solides. Si on veut gagner demain (vendredi), il faudra élever le niveau.Je l’avais vécu de la tribune donc cela permet d’avoir un regard différent. C’est une équipe qui aime la possession du ballon, avec de Jong qui est excellent en sentinelle et qui est promis à un grand avenir. Il y a aussi des individualités avec van Dijk et Depay. Cillessen, même s’il est remplaçant au Barça, est un très bon gardien. On ressent une très bonne cohésion, ils ont aussi retrouvé de la confiance. Battre l’Allemagne 3-0 ce n’est pas donné à tout le monde et c’est un signal fort, donc je me répète, il va falloir réaliser un grand match pour espérer gagner.