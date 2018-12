CAN 2019 - Eliminatoires : La Sierra Leone disqualifiée, le Ghana et le Kenya qualifiés

Le gardien sénégalais, a été interviewé par Goal.com. Mendy rêve de devenir le gardien numéro un des Lions de Téranga et disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Interrogé sur ses débuts au Sénégal, le portier a déclaré : "Une immense fierté, d'autant que lorsque j'étais au chômage, la sélection nationale pouvait paraître utopique. Je ne vais pas dire que c'est l'aboutissement de quelque chose, mais rien que le fait d'être appelé est un gros palier de franchi. Le fait de jouer maintenant vient valider ce que je fais depuis ma signature à Marseille. C'est une vraie fierté pour ma famille, pour moi et mes proches. Sportivement, il n'y a pas plus haut comme challenge." "C'est ça. J'ai été titularisé au bout du troisième rassemblement alors que certains attendent la 15e ou 16e rencontre pour débuter. Trois rassemblements, pour moi, c'est rapide. Mais c'est dans la continuité de ce que je fais en club. C'est cohérent et il faut que je continue à être performant pour être encore titularisé en sélection", a-t-il ajouté "Mon objectif, c'est de participer à cette Coupe d'Afrique, c'est clair. Après, être titulaire ou non, ce sera au sélectionneur de décider. À moi de faire ce qu'il faut cette saison pour espérer quelque chose de beau en fin d'année", a-t-il conclu.