CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : Un week-end décisif pour la qualification

La 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019, programmée ce week-end, s'annonce décisive pour la qualification. L'enjeu des rencontres, groupe par groupe.

Le Sénégal et Madagascar sont déjà qualifiés, Guinée équatoriale et Soudan sont éliminés.Samedi : Guinée équatoriale - SénégalDimanche : Madagascar - SoudanClassement : 1. Sénégal, 10 pts (+7), Madagascar, 10 pts (+4). 3. Guinée équatoriale, 3 pts (-4). 4. Soudan, 0 pt (-7).A moins que la CAF ne confirme pas à la fin du mois le Cameroun comme pays organisateur de la CAN 2019, les Lions Indomptables seront qualifiés d'office. Le Maroc peut décrocher le seul ticket qualificatif de cette poule s’il obtient un meilleur résultat face aux Camerounais que le Malawi aux Comores. Dans les cordes des hommes d'Hervé Renard.Vendredi : Maroc - CamerounSamedi : Comores - MalawiClassement : 1. Cameroun*, 8 pts (+2). 2. Maroc, 7 pts (+3). 3. Malawi, 4 pts (-3). 4. Comores, 2 pts (-2).En cas de victoire, le Mali ou le Gabon pourrait se qualifier, à condition toutefois que le Burundi, invité surprise de ce groupe, s'incline au Soudan du Sud, qui n'a pas pris le moindre point jusqu'alors. La pression est sur les Panthères, peu convaincants le mois dernier malgré leur deux victoires et privés de Pierre-Emerick Aubameyang.Vendredi : Soudan du Sud - BurundiSamedi : Gabon - MaliClassement : 1. Mali, 8 pts (+4). 2. Gabon, 7 pts (+3). 3. Burundi, 6 pts (+3). 4. Soudan du Sud, 0 pt (-10).L'Algérie et le Bénin, leaders du groupe, ont leur destin entre leurs mains : une victoire à l'extérieur, respectivement au Togo et en Gambie, et les deux équipes seront qualifiées. Les Eperviers peuvent se relancer pour la qualification en cas de victoire sur les Fennecs, bien décevants à Cotonou le mois dernier et désireux de montrer un meilleur visage.Samedi : Gambie - BéninDimanche : Togo - AlgérieClassement : 1. Algérie, 7 pts (+2), Bénin, 7 pts (0). 3. Togo, 5 pts (0). 4. Gambie, 2 pts (-2).Entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, les Super Eagles sont en position de force : un nul leur suffira pour se qualifier, quoiqu'il arrive entre les Seychelles et la Libye. Les Bafana Bafana décrocheraient leur ticket, si dans le même temps les Chevaliers de la Méditerranée ne s'imposent pas dans l'océan Indien.Samedi : Afrique du Sud - NigeriaSamedi : Seychelles - LibyeClassement : 1. Nigeria, 9 pts (+6). 2. Afrique du Sud, 8 pts (+8). 3. Libye, 4 pts (-1), 4. Seychelles, 1 pt (-13).La donne est brouillée dans ce groupe par l'annulation des rencontres de la Sierra Leone, suspendue pour ingérence par la FIFA. On attendra que la CAF statue sur cet épineux dossier pour en savoir plus.Dimanche : Ethiopie - GhanaLa rencontre Kenya - Sierra Leone a été "annulée".Classement : 1. Kenya, 7 pts (+3), Ethiopie, 4 pts (-7). 3. Ghana, 3 pts (+4), Sierra Leone, 3 pts (0).Le Zimbabwe n'a plus besoin que d'un point, au Liberia, pour se qualifier dans cette poule, dont le match phare opposera dimanche le Congo à la RD Congo. Malheur au vaincu dans ce derby du fleuve, au stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville, pour lequel les Léopards enregistrent les retours de Youssouf Mulumbu et Trésor Mputu.Dimanche : Congo - RD CongoDimanche : Liberia - ZimbabweClassement : 1. Zimbabwe, 8 pts (+4). 2. RD Congo, 5 pts (+1). 3. Congo, 4 pts (-1), Liberia, 4 pts (-4).Le match Guinée - Côte d'Ivoire sera décisif pour la qualification. Le Syli national n'a besoin que d'un point pour se qualifier, mais devra se méfier d'Eléphants désireux de laver l'affront du match aller, qui les avaient vus s'incliner à Bouaké (2-3), mais privés de leur atout majeur Wilfried Zaha. La Centrafrique garde une petite chance si elle s'impose à Huye face au Rwanda.Dimanche : Guinée - Côte d’IvoireDimanche : Rwanda - CentrafriqueClassement : 1. Guinée, 10 pts (+4). 2. Côte d’Ivoire, 7 pts (+4). 3. Centrafrique, 4 pts (-4). 4. Rwanda, 1 pt (-4).La Mauritanie n'a jamais été aussi proche de sa première qualification pour une phase finale de Coupe d'Afrique. S'ils battent un Botswana déjà éliminé, les Mourabitounes auront atteint cet objectif historique. Un match nul peut leur suffire au cas où le Burkina Faso s’imposerait en Angola, ce qui qualifierait également les Etalons.Dimanche : Angola - Burkina FasoDimanche : Mauritanie - BotswanaClassement : 1. Mauritanie, 9 pts (+1). 2.Burkina Faso, 7 pts (+3). 3. Angola, 6 pts (+1). 4. Botswana, 1 pt (-5).Tout est déjà joué dans ce groupe. L'affiche Egypte - Tunisie sera donc dépourvue d'enjeu autre qu'honorifique.Vendredi : Egypte - TunisieDimanche : eSwatini - NigerClassement : 1. Tunisie, 12 pts (+4). 2. Egypte, 9 pts (+10). 3. eSwatini, 1 pt (-7), Niger, 1 pt (-8).Le suspense reste à son comble dans ce groupe, avec un léger avantage à la Namibie et à la Guinée-Bissau, qui vont en découdre à Windhoek.Samedi : Namibie - Guinée-BissauDimanche : Mozambique - ZambieClassement : 1. Namibie, Guinée-Bissau, 7 pts (+1). 3. Mozambique, Zambie, 4 pts (-1).L'Ouganda y est presque. Une victoire ou un nul face au Cap-Vert, et le billet sera dans la poche. C'est même possible en cas de défaite, à condition toutefois que la Tanzanie ne gagne pas au Lesotho.Samedi : Ouganda - Cap-VertDimanche : Lesotho - TanzanieClassement : 1. Ouganda, 10 pts (+4). 2. Tanzanie, 5 pts (-1). 3. Cap-Vert, 4 pts (0). 4. Lesotho, 2 pts (-5).