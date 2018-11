CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : Maroc-Cameroun à l'affiche, le programme de vendredi

La 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019 débute ce vendredi. Présentation des rencontres du jour, avec un Maroc-Cameroun en tête d'affiche.

, fait figure d'affiche principale de cette première salve de rencontres de la 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019. Devant leur public du complexe Mohamed V, les Lions de l'Atlas auront besoin d'une victoire pour assurer leur place en phase finale. Une édition que doit accueillir leur adversaire du soir, en attente d'une confirmation de la CAF. Les Lions Indomptables, en quête de repères sous la direction de Clarence Seedorf, ne prendront donc pas cette rencontre à la légère. On ne sait jamais... Avant ce choc entre Lions, le Soudan du Sud, déjà éliminé, recevra à Juba le Burundi.dans le groupe C, tenteront de maintenir la pression sur le Gabon et le Mali, qui s'affrontent samedi à Libreville. Quant au match Egypte-Tunisie, il oppose deux équipes déjà qualifiées, et n'a donc pour enjeu que la première place d'un groupe déjà joué.Groupe B :20h : Maroc - CamerounGroupe C :14h : Soudan du Sud - BurundiGroupe J :17h : Egypte - Tunisie