CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : L'Egypte bat la Tunisie (3-2) et revient à sa hauteur

L'Egypte a battu la Tunisie (3-2), vendredi à Borg El Arab en éliminatoires de la CAN 2019 dans une rencontre entre équipes déjà qualifiées. Les Pharaons, qui ont inscrit le but vainqueur par Mohamed Salah dans les dernières minutes de la partie, rejoignent les Aigles de Carthage en tête du groupe.

